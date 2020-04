Zamestnávatelia: Riešením pandémie sú rýchle a cielené opatrenia

Bratislava 2. apríla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú za najefektívnejšie rýchle a cielené opatrenia zamerané na prípadné ohniská nákazy novým koronavírusom. Úplné vypnutie slovenskej ekonomiky by znamenalo rozpad hospodárskych vzťahov a jej kolaps s nedozernými následkami, uviedla vo štvrtok RÚZ. S takzvaným blackoutom nesúhlasí ani Slovenská asociácia malých podnikov a živnostníkov či Asociácia priemyselných zväzov (APZ).



"Prijatie drastického opatrenia v podobe blackoutu, ktoré by prakticky znamenalo úplné vypnutie života krajiny na niekoľko týždňov, by spôsobilo totálny kolaps ekonomiky a pravdepodobne aj krajiny ako takej," uviedla RÚZ. Medializované návrhy o tejto možnosti bez predchádzajúcej diskusie s predstaviteľmi zamestnávateľov RÚZ znepokojili. "Takéto vyjadrenia navyše vnášajú veľkú neistotu i do krízou ešte nenarušených obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi," upozornili podnikatelia. Prípadná strata dôvery odberateľov by si podľa nich vynútila zmenu dodávateľských reťazcov. Firmy by tak stratili svojich dlhoročných partnerov a odberateľov a nemali by pre koho vyrábať.



"Som presvedčený, že v súčasnosti je veľmi dôležité mať na pamäti slovo zodpovednosť. Zodpovednosť vo vyhláseniach, v konaní, v správaní sa a v prijímaní rozhodnutí u každého z nás. Zodpovedné rozhodnutia majú smerovať k zvyšovaniu istoty a nie naopak," vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.



Podľa generálneho sekretára APZ Andreja Lasza by takýto radikálny krok musel byť koordinovaný minimálne naprieč celou Európskou úniou. "Musíme si uvedomiť, že pád ekonomiky by mal na životy ľudí rovnako negatívne dopady ako vírus samotný, a rovnako by zasiahol najmä tých najzraniteľnejších, ktorí nebudú mať dostatok možností na vyrovnanie sa s krízou," uviedol Lasz.



RÚZ vyzvala vládu, aby so zamestnávateľmi konzultovala všetky zásadné, strategické opatrenia v boji s novým koronavírusom. Zamestnávatelia tiež opakovane žiadajú o zriadenie takzvaného hospodárskeho krízového štábu, ktorý by na úrovni zástupcov zamestnávateľov a vlády riešil opatrenia na zmiernenie dopadov krízy na ekonomiku.



Asociácia priemyselných zväzov zdôraznila, že tak, ako citlivo zvažujeme každé opatrenie v záujme ochrany zdravia, musíme citlivo zvažovať aj opatrenia ekonomické. "Na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR a ústredného krízového štábu by sme mali skôr uvažovať, ako ochrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ako posilniť nemocničné vybavenie a personál a ako systematicky, pri zachovaní prevencie, udržať výrobu a obchod," myslí si Lasz.



Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a živnostníkov (SAMP) Vladimír Sirotka je presvedčený, že za mesiac blackoutu by sa asi epidémia nezastavila a škody by neboli úmerné výsledku. Lepším riešením je podľa Sirotku sprísnenie opatrení a dodržiavanie disciplíny.