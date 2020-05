Zamestnávatelia, ktorým klesli tržby,dostanú odklad platenia poistného

Bratislava 20. mája (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú viac času na zaplatenie poistného. Podmienené to ale bude poklesom tržieb o 40 % a viac. Vláda v stredu schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra tohto roka.



Toto opatrenie reaguje na krízu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Podľa rezortu práce, ktorý nariadenie pripravil, je cieľom zmierniť ekonomické dosahy na odvádzateľov poistného. Dostanú odklad odvedenia poistného. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.



Rezort práce v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vyčíslil, že za mesiac máj celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u zamestnávateľov by mala predstavovať približne 16,4 milióna eur, čo znamená v priemere na jedného zamestnávateľa približne 2737,1 eura.



Celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u SZČO za máj tohto roka by mohla dosiahnť 800.000 eur, čo znamená v priemere na jednu SZČO približne 167,9 eura.



Odklad poistného by sa mal celkovo dotknúť 6000 zamestnávateľov a 4800 SZČO.