Zamestnávatelia sa nebránia testovaniu zamestnancov, majú ale výdavky

Bratislava 4. februára (TASR) – Firmy sa nebránia testovaniu svojich zamestnancov na nový koronavírus vo vlastnej réžii, spôsobuje im to však dodatočné náklady. Pre TASR to uviedli oslovené zamestnávateľské zväzy a združenia.



"Zamestnávatelia si uvedomujú zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov a vnímajú súčasnú situáciu s plnou vážnosťou," tlmočila hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová. Pandémia si podľa jej slov vyžiadala a naďalej vyžaduje rýchle, účinné a niekedy možno aj neštandardné opatrenia. "Zamestnávatelia sa nebránia testovaniu svojich zamestnancov, čoho dôkazom bola aktívna súčinnosť pri nedávnom celoplošnom testovaní, dôležité však je, aby to bolo na dobrovoľnej báze," zdôraznila Filová.



Mnohé firmy aj dnes dobrovoľne testujú svojich zamestnancov vo vlastnej réžii, stojí ich to však dodatočné náklady. "Firmám by veľmi pomohla kompenzácia týchto nákladov na testovanie, či už vo forme dodávok testov alebo finančnej kompenzácie," spresnila Filová.



Ak testovanie vo firmách ostane v rovine dobrovoľnosti, nie je to podľa výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Petra Serinu žiadna novinka. "Podnikatelia potrebujú zdravých zamestnancov, to nie je žiadne nóvum. Sami si dávno organizujú testovanie, alebo ho zabezpečujú tak, aby ich výrobné procesy neboli dotknuté, alebo boli dotknuté čo najmenej," vyjadril sa Serina. Na otázku, či firmy plánujú testovať, alebo sa spoľahnú na kapacity štátu a samospráv, odpovedal, že na štát sa v tejto krajine spolieha len úplne naivný človek.



Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) SR Martina Hoštáka je testovanie zamestnancov realizovateľné, ak bude zabezpečené finančné a logistické krytie. Podotkol, že niektoré firmy už dlhšie vykonávajú testy vlastnými kapacitami, iné sa spoliehajú na štát.