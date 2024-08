Zamestnávatelia sa v názore na zákon o rodovej rovnosti rozchádzajú

Bratislava 24. augusta (TASR) - Zástupcovia zamestnávateľov jednotlivých združení nemajú rovnaký názor na návrh nového zákona, ktorý by mal prispieť k vyrovnanejšiemu zastúpeniu pohlaví v kótovaných spoločnostiach. Návrh zákona, ktorý implementuje smernicu Európskej únie do domácej legislatívy, bol v stredu (21. 8.) schválený vládou.



"Sme v poriadku s cieľom smernice, aby firmy pristupovali k výberu rodovo neutrálne, transparentne a zodpovedne. Smernica má naviesť spoločnosti na určité zavedenie štandardov na výber kandidátov a naučiť ich, ako pristupovať k výberovým konaniam, aby boli rodovo vyvážené," uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Väčšina spoločností, na ktoré sa smernica vzťahuje, už obdobné pravidlá podľa neho dodržiava interne, čiže jej implementácia by nemala spôsobiť zásadnejší problém.



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyzdvihla smernicu kvôli skutočnosti, že kótovaným spoločnostiam neodopiera možnosť menovať za riadiacich pracovníkov najkvalifikovanejších kandidátov a poskytuje im pružný rámec a dostatočne dlhý čas na prispôsobenie sa. Vďaka tomu by mali mať jednotlivé spoločnosti dostatočný priestor na to, aby si samy určili, ako je možné stanovené ciele smernice dosiahnuť čo najlepšie s prihliadnutím na vnútorné pravidlá a postupy týkajúce sa obsadzovania vrcholových orgánov.



Rodová rozmanitosť by mohla byť podľa AZZZ pre firmy prínosom, nakoľko ženy prinášajú do vedenia nové pohľady a skúsenosti, ktoré sú často odlišné od tých mužských. Na druhej strane sú v rámci asociácie názory, že do vnútorných procesov spoločností by formou regulácií nemali zasahovať žiadne externé subjekty a prikazovať im, ako má byť zložené vedenie.



Kriticky sa k novému zákonu vyjadril Klub 500. "Namiesto toho, aby sa Európska komisia venovala konkurencieschopnosti svojej ekonomiky, vymýšľajú úradníci takéto zástupné nezmyselné témy," povedal výkonný riaditeľ Tibor Gregor.