Zamestnávatelia: Strana Smer-SD novelou ZP likviduje pracovné miesta

Bratislava 25. októbra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú novelu Zákonníka práce z dielne opozičnej strany Smer-SD, ktorá je na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Upozorňujú, že poslanecký návrh priamo ohrozuje zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky.



Ako informoval tajomník RÚZ Martin Hošták, zamestnávatelia poslancom NR SR verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.



Poznamenal, že na nedostatky novely Zákonníka práce upozornili zamestnávatelia združení v RÚZ už pred niekoľkými týždňami, pričom kritizovali predovšetkým obchádzanie riadneho legislatívneho procesu zo strany poslancov parlamentu. V tejto súvislosti taktiež žiadali o stiahnutie návrhu z rokovania NR SR. Ani napriek tomu však doposiaľ k spoločnému stretnutiu, stiahnutiu či dopracovaniu návrhu, prípadne vecnej diskusii o rozsiahlych negatívnych dosahoch návrhu na podniky a domácnosti podľa neho neprišlo. Naopak, novela Zákonníka práce v parlamente prešla do druhého čítania.



Hošták pripomenul, že návrh poslancov Smeru-SD počíta s opätovným rozmrazením mzdových príplatkov za prácu počas noci, víkendov či sviatkov a ich naviazanie na aktuálnu sadzbu minimálnej mzdy.



RÚZ upozorňuje, že novela bude mať na svedomí likvidáciu pracovných miest a skokový nárast nezamestnanosti. Ďalšie zvyšovanie nákladov v čase energetickej a inflačnej krízy totiž spôsobí, že podniky nebudú schopné udržať svojich zamestnancov. Hromadné prepúšťanie by sa tak mohlo dotknúť tisícov ľudí vo všetkých regiónoch, a to vrátane najohrozenejších nízkopríjmových pracovníkov.



Zamestnávatelia združení v RÚZ podľa neho upozorňujú, že navrhovaná novela Zákonníka práce je opakom toho, čo by sa dalo v týchto časoch považovať za sociálnu politiku. Zdôrazňujú, že krátkozrakosť poslancov, ktorí si takýmto spôsobom snažia poistiť volebné hlasy, je krajne nezodpovedná a na domácej ekonomike zanechá devastačné dôsledky.