Zamestnávatelia súhlasia s testovaním neočkovaných, no na ich náklady

Bratislava 16. novembra (TASR) - Zamestnávateľské zväzy vyzývajú vládu a všetky politické strany, aby urobili maximum pre podporu a zvyšovanie zaočkovanosti Slovenska. Podporujú zavedenie efektívnych opatrení, a takisto súhlasia aj s tým, aby sa neočkovaní zamestnanci pravidelne testovali na ochorenie COVID-19. Ale z vlastných peňaženiek. V spoločnom vyhlásení to uviedli Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



"Epidemická situácia v krajine sa opäť rapídne zhoršuje a počty nakazených a hospitalizovaných stúpajú na úrovne, ktoré môžu výrazne poškodiť nielen ekonomiku, ale dokonca aj dostupnosť základných služieb a potrieb," napísali zamestnávatelia. Preto, v záujme dosiahnutia čo najväčšej miery zaočkovanosti, podporujú zavedenie efektívnych opatrení.



Vyzývajú preto vládu i politické strany, aby pre zvýšenie zaočkovanosti urobili maximum. Takisto vítajú zavedenie možnosti legálne požadovať informáciu od zamestnanca o tom, či je očkovaný, testovaný, prípadne či prekonal ochorenie COVID-19.



"Pokiaľ zamestnanec nemá záujem využiť bezplatné očkovanie, zamestnávatelia súhlasia s pravidelným testovaním – avšak na náklady zamestnancov samotných. Práve prenesenie finančnej a organizačnej zodpovednosti na samotného zamestnanca bude pre mnohých motiváciou dať sa očkovať," myslia si zamestnávateľské zväzy.



Zamestnávatelia navrhujú, aby uplatňovaniu tohto pravidla predchádzalo dvoj- alebo trojtýždňové prechodné obdobie, počas ktorého by samotesty hradil štát. "V tejto súvislosti však upozorňujeme, že nie každý zamestnávateľ má reálnu možnosť organizovať testovanie vo vlastnej réžii, a preto povinnosť testovať dvakrát týždenne je v praxi nevykonateľná," podotkli tiež zväzy.



Zástupcovia firiem vyzvali všetkých neočkovaných zamestnancov, aby prejavili zodpovednosť k ochrane života a zdravia svojich kolegov na pracoviskách a dali sa čo najskôr zaočkovať. "Ako zamestnávatelia im na to vytvoríme potrebné podmienky. Nie je však akceptovateľné a ani spravodlivé, aby kvôli tým, ktorí sa očkovať nechcú, skončila celá krajina v ďalšom lockdowne, ktorý by mal vážne následky pre celú ekonomiku, a teda i zamestnancov samotných," uzavreli zamestnávatelia.