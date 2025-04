Zamestnávatelia: Transakčná daň ohrozuje podnikateľské prostredie

Bratislava 2. apríla (TASR) - Transakčná daň v čase narastajúceho medzinárodného obchodného napätia oslabí konkurencieschopnosť slovenských podnikov a vytvorí im výrazne horšie podmienky oproti firmám v iných krajinách Európskej únie. Dôsledky zavedenia tejto dane budú pre domáce podnikateľské prostredie deštruktívne. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



„Na rozdiel od iných európskych štátov, kde takáto daň neexistuje, Slovensko by sa zaradilo medzi výnimky, ktoré si umelo zvyšujú náklady podnikateľov. Maďarsko síce tzv. transakčnú daň zaviedlo, no zároveň ju kompenzovalo nízkou 9 % sadzbou dane z príjmu právnických osôb. Na Slovensku však sadzba pre väčšie spoločnosti dosahuje až 24 %, čo ešte viac prehlbuje konkurenčnú nevýhodu,“ upresnil prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.



Asociácia priblížila, že podľa najnovších prieskumov až 10 % slovenských podnikateľov zvažuje ukončenie podnikania v SR a ďalších 14 % plánuje presunúť svoje aktivity do zahraničia, aby sa vyhli tejto daňovej záťaži. Navyše, správa Národnej banky Slovenska znižuje predikciu hospodárskeho rastu a to najmä pre oslabenú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu na medzinárodných trhoch, doplnila asociácia.



Odborníci pripomenuli, že slovenská ekonomika už tak čelí vysokým nákladom, ktoré sú v mnohých oblastiach nepomerne vyššie ako v iných krajinách Európskej únie. „Platíme trojnásobne vyššiu cenu za plyn ako niektoré iné svetové ekonomiky, čo spolu s transakčnou daňou vytvára extrémne nevýhodné podmienky pre slovenských výrobcov,“ zdôraznila AZZZ SR.



Zástupcovia asociácie rozumejú potrebe konsolidácie verejných financií, avšak riešenie by malo podľa nich spočívať v efektívnejšom riadení verejných výdavkov a nie v zavádzaní ďalších daňových povinností, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie.