Zamestnávatelia: Transakčná daň oslabí ekonomickú výkonnosť krajiny

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zavedenie dane z finančných transakcií, ktoré je jedným z opatrení na konsolidáciu verejných financií, oslabí ekonomickú výkonnosť krajiny, zdiskriminuje úspešné firmy a potrestá ich aktivitu. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták s tým, že z dlhodobého hľadiska môže prispieť aj k poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska.



"Táto daň zásadne oslabí ekonomickú výkonnosť krajiny, zdiskriminuje úspešné firmy, ktoré týmto novým poplatkom budú zaťažené ešte viac a potrestá ich aktivitu. Zavedenie transakčnej dane môže dokonca prispieť k poklesu HDP Slovenska až o 2 % v horizonte 15 rokov, čo sa rovná strate približne 8000 pracovných miest, čo je ekvivalent dvoch automobiliek," upozornil Hošták.



Pripomenul, že takzvaná transakčná daň zasiahne nielen podnikateľov, ale aj občanov. "Je potrebné si uvedomiť, že každá finančná operácia má na svojom konci konečného spotrebiteľa a tým sú samotní občania Slovenska. Potvrdzujú to aj viacerí renomovaní odborníci a analytici. Zvýšené náklady sa premietnu do vyšších cien tovarov a služieb, čo povedie k ďalšiemu rastu inflácie a nákladov pre bežných občanov," doplnil Hošták s tým, že takúto daň nemá zavedenú žiadna z krajín eurozóny.



Podľa Hoštáka v konečnom dôsledku zavedenie takejto dane spôsobí, že štát vyberie na iných daniach a odvodoch menej, pretože ekonomika sa spomalí, podnikateľské aktivity sa znížia a obmedzia sa aj investície.



Zákon o dani z finančných transakcií schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 3. októbra. Ide o súčasť konsolidácie verejných financií. Návrh prerokovali celý v skrátenom legislatívnom konaní.



Sadzba dane bude 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre štátny rozpočet okolo 700 miliónov eur ročne. Budúci rok bude výber nižší, keďže začne platiť až od apríla.