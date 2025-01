Zamestnávatelia upozorňujú na prípadný kolaps stavebných konaní

Bratislava 29. januára (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR upozorňuje v otvorenom liste na hroziaci kolaps stavebných konaní po 1. apríli tohto roka. Dôvodom je, že pokiaľ Národná rada (NR) SR neschváli nový stavebný zákon, bude účinný zákon o výstavbe, ktorého implementácia nie je dokončená. Informovala o tom v stredu hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová.



"V súčasnosti sa stavebné konania v SR riadia zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorý má byť nahradený novou legislatívou. Bohužiaľ, súčasný stav je taký, že implementácia aktuálne platného nového zákona o výstavbe nie je dokončená. V praxi to znamená, že od 1. apríla nebude možné zrealizovať žiadne konanie v súlade so zákonom o výstavbe a de facto povoliť žiadnu novú výstavbu," uviedla asociácia.



Upozornila na to, že zákonu o výstavbe chýbajú vykonávacie predpisy, informačný systém a pripravenosť nových stavebných úradov zriaďovaných novým Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Prijatie nového stavebného zákona, ktorý má v plnej miere nahradiť obe legislatívne úpravy, je preto podľa AZZZ SR nevyhnutné. "Dovoľujeme si preto apelovať na vás, poslankyne a poslancov NR SR, aby ste podporili predmetný návrh zákona a hlasovali za jeho prijatie," dodala asociácia.



Schválenie nového stavebného zákona podľa AZZZ SR reflektuje potreby praxe a zabezpečí predídenie hroziacemu chaosu, ktorý by nepriaznivo ovplyvnil hospodárske prostredie a zamestnanosť. Návrh podľa zamestnávateľov predstavuje systémový pokrok a potrebnú reformu stavebného práva. Ďalšie odkladanie neakceptovateľne a bezdôvodne brzdí rozvoj podnikania.