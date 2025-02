Zamestnávatelia v Nemecku vyzývajú na diskusiu o dôchodkovom veku

Berlín 6. februára (TASR) - Strešná organizácia nemeckých zamestnávateľských zväzov (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA) vyzvala necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami na postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Vek odchodu do dôchodku by mal byť naviazaný na priemernú dĺžku života, vyhlásil vo štvrtok prezident BDA Rainer Dulger. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dôchodkový systém potrebuje stabilné príjmy z príspevkov zamestnancov, a preto "potrebujeme zdynamizovať vek odchodu do dôchodku", uviedol Dulger. "Nežiadam diskusiu o tom, či by teraz malo byť stanovených X, Y alebo Z rokov pre odchod do dôchodku. Mali by sme vážne uvažovať o naviazaní dôchodku na priemernú dĺžku života," povedal. "Vo volebných manifestoch a vo volebnej kampani sa systémy sociálneho zabezpečenia zanedbávajú," dodal Dulger a vyzval na širokú spoločenskú diskusiu o tejto otázke.



Podobné výzvy zo strany vplyvného podnikateľského združenia v minulosti vyvolali vlnu negatívnych reakcií. Dulgera okamžite kritizovala Nemecká konfederácia odborových zväzov (DGB) a politici zo stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza, ktorá je úzko prepojená s odborovým hnutím.



Podľa súčasných nemeckých zákonov sa vek odchodu do dôchodku pre štandardný starobný dôchodok postupne zvýši na 67 rokov do roku 2031.