Zamestnávatelia v priemysle nesúhlasia s vládnymi sociálnymi balíčkami

Bratislava 25. februára (TASR) - Ak parlament schváli predvolebné sociálne opatrenia vlády za stovky miliónov eur, ich následky pocítia ešte ďalšie generácie. Najlepším sociálnym balíčkom je zdravé podnikateľské prostredie, uviedla Asociácia priemyselných zväzov (APZ) pred utorkovým rokovaním Národnej rady (NR) SR. APZ vyzvala politikov, aby sa na pokračovaní 58. schôdze NR SR zachovali zodpovedne.



"Naša krajina a jej občania potrebujú kvalitné koncepčné riešenia. Žiadne sociálne balíčky neprinesú ľuďom toľko ako zdravé podnikateľské prostredie. Práve zdravé podnikateľské prostredie je najlepším sociálnym balíčkom," uviedol generálny sekretár APZ Andrej Lasz.



Parlament by mal rokovať o zdvojnásobení prídavkov na deti, zavedení trinásteho dôchodku a zrušení diaľničných známok pre vozidlá do 3,5 tony. APZ pripomenula, že tieto, na prvý pohľad prospešné opatrenia finančne kryjú firmy a ich zamestnanci prostredníctvom svojich daní a odvodov. Podľa APZ je preto neadekvátne, aby ich politici takto neuvážene rozhadzovali.



Podnikateľom združeným v APZ sa tiež nepáči, že sa vláda odmietla zaoberať návrhmi opatrení, ktoré by podľa nich pomohli firmám aj ich zamestnancom. "Odôvodnila to tým, že sa nachádzame na konci volebného obdobia. Na druhej strane, zo dňa na deň prišla s nesystémovým návrhom na zdvojnásobenie prídavkov na deti či zavedením 13. dôchodku," uviedla asociácia s tým, že nie je proti zvyšovaniu dávok pre rodiny či seniorov. "Každý takýto krok však musí prejsť v právnom štáte riadnym legislatívnym konaním," uzavrel Lasz.