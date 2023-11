Zamestnávatelia v PVV zle vnímajú zasahovanie vlády do odmeňovania

Bratislava 15. novembra (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR negatívne vníma ambíciu vlády zasahovať do odmeňovania v súvislosti s rastom minimálnej mzdy a jej príplatkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová v reakcii na Programové vyhlásenie vlády (PVV) SR na roky 2023 - 2027, v ktorom chce kabinet garantovať minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.



"Zamestnanci a zamestnávatelia sa posledné dva roky dokázali na výške minimálnej mzdy dohodnúť, preto výška minimálnej mzdy závisí predovšetkým od nich. Máme názor, že pri navrhovaní minimálnej mzdy treba brať do úvahy reálne možnosti všetkých zamestnávateľov," uviedla Filová s tým, že minimálna mzda by mala byť zvládnuteľná aj pre firmy z problémových regiónov.



AZZZ, naopak, víta podporu inovácií, pretože majú dôležitú úlohu v rozvoji a zvyšovaní konkurencieschopnosti firiem. Vláda sa v PVV zaviazala tiež odbúrať prekážky v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér. Zamestnávatelia upozornili na to, že Slovensko zaostáva v rýchlosti zamestnávania cudzincov.



"Naše opatrenia nie sú postačujúce na to, aby sme vedeli konkurovať krajinám V4, kde sú pravidlá jednoduchšie a rýchlejšie. Pre vysokú mieru byrokracie prichádza Slovensko o množstvo pracovníkov, ktorých trh práce potrebuje," dodala Filová. AZZZ by však chcela konkrétnejšie formulované ciele alebo nástroje, ktorými vláda plánuje ciele naplniť.