Zamestnávatelia: V SR chce navýšiť počet zamestnancov 26 % firiem

Bratislava 20. marca (TASR) - V tomto roku plánuje na Slovensku zvýšiť počet zamestnancov 26 % firiem. Naopak, znížiť ich počet chce 15 % zamestnávateľov a 50 % neplánuje žiadne zmeny. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorý na sociálnej sieti predstavila jej viceprezidentka Zuzana Rumiz.



"Čistý index trhov práce, ktorý predstavuje percento zamestnávateľov, ktorí mienia naberať, mínus percento zamestnávateľov, ktorí mienia prepúšťať, to nám dá index trhu práce, ktorý je na úrovni 12 %. Je to veľmi pozitívne napriek tomu, že sa nám toto percento znížilo o dve percentá oproti predošlému štvrťroku," upresnila Rumiz.



Z hľadiska regiónov sú najvyššie náborové plány na západnom Slovensku, a to aj z dôvodu väčšieho počtu priemyselných podnikov či logistických firiem. V Bratislave však väčšie percento zamestnávateľov plánuje skôr znížiť počet svojich pracovníkov. Pozitívne náborové plány na úrovni 14 % sú podľa Rumiz viditeľné už niekoľko štvrťrokov na východe krajiny. Dôvodom môžu byť aj nové investície či plánované expanzie už existujúcich firiem.



Najviac zamestnancov chcú tento rok firmy nabrať do komunikačných služieb, pričom každá tretia firma plánuje v tejto oblasti zvyšovať počty ľudí. Štyri percentá z celkového počtu komunikačných služieb budú znižovať počet svojich zamestnancov aj naďalej. "Veľmi dobre sa drží doprava, logistika, automobilový priemysel na úrovni 29 % či zdravotníctvo, kde index trhov práce je na úrovni 25 %. Zdravotníctvo je zároveň aj odvetvím, ktoré má najvyššie náborové plány, čiže tie zdravotnícke firmy v priemere počítajú s nárastom o 140 jednotiek," doplnila Rumiz.



Zamestnávatelia budú tento rok ovplyvnení demografickými posunmi, technologickým pokrokom, digitalizáciou či geopolitickou situáciou. Najviac pozornosti sa bude venovať mladej generácii Z, ktorá je technicky zdatná, preto očakáva aj kariérny posun. Z prieskumu vyplynulo, že polovica respondentov z tejto generácie chce do šiestich mesiacov odísť z práce, preto by sa mali firmy snažiť si ich udržať.



Mnohí zo skupiny mileniálov vo veku od 27 do 42 rokov sa postupne stávajú manažérmi, ktorým by mali firmy vytvoriť nejaké programy na mentorovanie ľudí. Ak to zamestnávatelia nespravia, tak je podľa Rumiz možné, že sa pracovníci rozhodnú odísť a nájsť si nové zamestnanie, ktoré im ponúkne takýto benefit. Dôležitou bude pre tento rok aj rovnaké odmeňovanie žien a mužov. V kategórii od 25 do 34 rokov je totiž v porovnaní s mužmi oveľa viac žien s vysokoškolským vzdelaním, čo vytvára pracovnú silu, ktorá môže byť prínosná pre zamestnávateľov.