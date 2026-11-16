< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia v SR platia za kvalifikovanú prácu viac ako priemer EÚ
Slovensko má problém prilákať vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Náklady slovenských zamestnávateľov na pracovníka s hrubou ročnou mzdou 70.000 eur dosahujú 96.740 eur, čo je o takmer 8000 eur viac ako priemer Európskej únie (EÚ). Slovensko má zároveň problém prilákať vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Upozornil na to Klub 500 v aktuálnom vydaní publikácie Kompas 500.
Pri uvedenej hrubej mzde predstavujú odvody a príspevky zamestnávateľa približne 26.740 eur. Zamestnancovi zostane po zdanení a odvodoch v čistom približne 45.866 eur. Z každých 100 eur celkových nákladov zamestnávateľa tak pracovník dostane približne 47 eur.
Podľa Klubu 500 dosahuje priemer celkových nákladov zamestnávateľov v EÚ pri rovnakej hrubej mzde 88.852 eur. Slovensko sa v porovnaní 36 európskych krajín radí na siedme miesto medzi najviac zaťaženými krajinami.
Vysoké náklady na kvalifikovanú pracovnú silu podľa organizácie znižujú konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní odborníkov aj investorov. Firmy, ktoré zvažujú umiestnenie vývojových centier alebo technologických tímov, môžu uprednostniť krajiny s priaznivejším daňovo-odvodovým zaťažením.
Na problém poukazuje aj medzinárodné porovnanie IMD World Digital and AI Ranking 2026. Slovensko sa v schopnosti prilákať zahraničný vysokokvalifikovaný talent umiestnilo na 69. priečke zo 70 hodnotených krajín.
Klub 500 zároveň upozornil na rastúcu závislosť svetovej priemyselnej výroby od Číny. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Čína na začiatku milénia nebola najväčším producentom pridanej hodnoty ani v jednom z 18 sledovaných výrobných odvetví. V roku 2024 už dominovala v 14 z nich.
V piatich priemyselných odvetviach dosahoval jej podiel na svetovej pridanej hodnote 37 až 49 %. Išlo napríklad o výrobu nekovových minerálnych výrobkov, neželezných kovov, železa a ocele, elektrických zariadení či textilný a odevný priemysel.
Podiel Číny na zahraničnej pridanej hodnote obsiahnutej vo svetovom exporte sa medzi rokmi 2000 a 2024 zvýšil z troch na 11 %. V roku 2024 bola Čína najdôležitejším zahraničným zdrojom výrobných vstupov približne v štyroch z desiatich sledovaných prípadov.
Podľa Klubu 500 je preto dôležité, aby podniky poznali nielen svojich priamych dodávateľov, ale aj pôvod kritických materiálov a medziproduktov. Slovenské firmy totiž môžu byť závislé od čínskej produkcie aj vtedy, keď nakupujú komponenty od dodávateľov v iných krajinách Európskej únie. Organizácia upozornila, že automobilový, strojársky a hutnícky priemysel môžu byť vystavené rovnakému zdroju rizika aj napriek tomu, že využívajú viacerých európskych dodávateľov.
Pri uvedenej hrubej mzde predstavujú odvody a príspevky zamestnávateľa približne 26.740 eur. Zamestnancovi zostane po zdanení a odvodoch v čistom približne 45.866 eur. Z každých 100 eur celkových nákladov zamestnávateľa tak pracovník dostane približne 47 eur.
Podľa Klubu 500 dosahuje priemer celkových nákladov zamestnávateľov v EÚ pri rovnakej hrubej mzde 88.852 eur. Slovensko sa v porovnaní 36 európskych krajín radí na siedme miesto medzi najviac zaťaženými krajinami.
Vysoké náklady na kvalifikovanú pracovnú silu podľa organizácie znižujú konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní odborníkov aj investorov. Firmy, ktoré zvažujú umiestnenie vývojových centier alebo technologických tímov, môžu uprednostniť krajiny s priaznivejším daňovo-odvodovým zaťažením.
Na problém poukazuje aj medzinárodné porovnanie IMD World Digital and AI Ranking 2026. Slovensko sa v schopnosti prilákať zahraničný vysokokvalifikovaný talent umiestnilo na 69. priečke zo 70 hodnotených krajín.
Klub 500 zároveň upozornil na rastúcu závislosť svetovej priemyselnej výroby od Číny. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Čína na začiatku milénia nebola najväčším producentom pridanej hodnoty ani v jednom z 18 sledovaných výrobných odvetví. V roku 2024 už dominovala v 14 z nich.
V piatich priemyselných odvetviach dosahoval jej podiel na svetovej pridanej hodnote 37 až 49 %. Išlo napríklad o výrobu nekovových minerálnych výrobkov, neželezných kovov, železa a ocele, elektrických zariadení či textilný a odevný priemysel.
Podiel Číny na zahraničnej pridanej hodnote obsiahnutej vo svetovom exporte sa medzi rokmi 2000 a 2024 zvýšil z troch na 11 %. V roku 2024 bola Čína najdôležitejším zahraničným zdrojom výrobných vstupov približne v štyroch z desiatich sledovaných prípadov.
Podľa Klubu 500 je preto dôležité, aby podniky poznali nielen svojich priamych dodávateľov, ale aj pôvod kritických materiálov a medziproduktov. Slovenské firmy totiž môžu byť závislé od čínskej produkcie aj vtedy, keď nakupujú komponenty od dodávateľov v iných krajinách Európskej únie. Organizácia upozornila, že automobilový, strojársky a hutnícky priemysel môžu byť vystavené rovnakému zdroju rizika aj napriek tomu, že využívajú viacerých európskych dodávateľov.