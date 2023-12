Zamestnávatelia v USA v novembri zrýchlili tempo prepúšťania

Washington 7. decembra (TASR) - Americkí zamestnávatelia v novembri zrýchlili tempo prepúšťania, a to najmä v maloobchode a technologickom sektore, čo je ďalším znakom ochladzovania na trhu práce. Ukázala to vo štvrtok štúdia spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkovo zamestnávatelia v USA prepustili v novembri 45.510 ľudí, čo bolo o 24 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. V medziročnom porovnaní bol ich počet najvyšší od roku 2020, keď najväčšia svetová ekonomika pociťovala silný tlak pandémie nového koronavírusu. Od januára do novembra spoločnosti oznámili plány na zrušenie celkovo 686.860 pracovných miest, čo predstavuje nárast o 115 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022.



Pribúdajúce signály ochladzovania na trhu práce sú dobrým znamením pre snahu Federálneho rezervného systému (Fed) o zníženie inflácie na svoju cieľovú úroveň 2 %. Po množstve údajov, ktoré ukázali spomalenie inflácie a uvoľnenie podmienok na trhu práce, finančné trhy veria, že Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, by mohol začať znižovať úrokové sadzby už v marci budúceho roka.



Fed od marca 2022 zdvihol svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu o 525 bázických bodov na súčasný rozsah 5,25 % - 5,50 %.