Zamestnávatelia veria, že ponuka premiéra na diskusiu nepríde neskoro

Bratislava 31. mája (TASR) – Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) uvítali ponuku predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) na spoločné stretnutie. Veria, že termín stretnutia nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem. V utorok o tom informovala RÚZ.



Diskusia so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv by sa podľa Hegera mala uskutočniť už v "najbližších dňoch". Týkať by sa mala problematiky prijímania legislatívy, financovania protiinflačného balíka a tiež rastúcich cien energií. Predseda vlády sociálnym partnerom prisľúbil vysvetlenie plánovaných krokov vlády a zároveň ich vyzval na konštruktívnu diskusiu s cieľom nájsť riešenia prospešné pre celú spoločnosť.



"Zamestnávatelia vítajú iniciatívu premiéra a jeho ponuku na spoločnú diskusiu. Veríme, že sa stretnutie podarí v krátkom čase uskutočniť, a najmä odstrániť prekážky v sociálnom dialógu a v legislatívnom procese, keď sme z hľadiska aktívneho prístupu k legislatívnym návrhom všetci obchádzaní," konštatujú spoločne zástupcovia zamestnávateľov.



Každý navrhnutý zákon či novela musia povinne prejsť pripomienkovým konaním. Vďaka nemu je možné odstrániť prípadné chyby návrhu, vyhodnotiť všetky dosahy legislatívy na obyvateľstvo a celkovo navrhovanú legislatívu skvalitniť. "Nepredvídateľnosť a absencia aspoň základnej diskusie so zástupcami firiem pri prijímaní významných zásahov do akejkoľvek legislatívy predstavuje riziko, ktoré môže priamo ohroziť existenciu dotknutých subjektov a znížiť konkurencieschopnosť domácich firiem. Vládu preto žiadame o konštruktívny sociálny dialóg a dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu," zdôraznili zamestnávatelia.



Zamestnávatelia zároveň požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú o spoločné stretnutie k problematike prijímania zákonov s vážnymi dosahmi na sociálno-ekonomických aktérov a obyvateľstvo.