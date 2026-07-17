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Zamestnávatelia vítajú výzvu na modernizáciu výrobných technológií
Výzvu s celkovou alokáciou 150 miliónov eur z prostriedkov Modernizačného fondu vyhlásil 13. júla 2026 Environmentálny fond, ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta vyhlásenie novej výzvy z prostriedkov Modernizačného fondu zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti podnikov, z ktorej je prvýkrát možné financovať aj modernizáciu výrobných technológií. Ako v piatok informovala, považuje ju za jedno z najvýznamnejších podporných opatrení pre priemysel za posledné obdobie.
„Modernizácia výrobných technológií patrí medzi najefektívnejšie spôsoby, ako znižovať energetickú náročnosť výroby. Nové technológie umožňujú podnikom spotrebovať menej energií pri zachovaní alebo dokonca zvýšení výrobnej kapacity, čím znižujú prevádzkové náklady, emisie skleníkových plynov a zároveň zvyšujú produktivitu a konkurencieschopnosť,“ vysvetlila AZZZ.
Je to podľa nej prvýkrát, čo výzva podporuje nielen opatrenia na budovách, ale aj investície priamo do výrobných technológií. Financovať bude možné obnovu zastaraných výrobných zariadení, obstaranie nových výrobných liniek, modernizáciu technologických procesov, systémov riadenia spotreby energie či súvisiace stavebné a montážne práce. „Takto nastavená podpora reaguje na reálne potreby priemyselných podnikov, kde sa najväčší potenciál úspor energie nachádza práve vo výrobných procesoch,“ zhodnotila asociácia.
AZZZ predpokladá, že podpora bude smerovať do projektov s najvyšším potenciálom úspor energií a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti. „Dôležitým faktorom úspechu však bude jednoduchý, transparentný a predvídateľný proces hodnotenia projektov, ktorý umožní firmám realizovať investície bez zbytočných administratívnych prekážok,“ skonštatoval Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.
Výzvu s celkovou alokáciou 150 miliónov eur z prostriedkov Modernizačného fondu vyhlásil 13. júla 2026 Environmentálny fond, ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Je zameraná na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch, z toho 120 miliónov eur je vyčlenených špecificky pre priemyselnú výrobu. Prvé hodnotiace kolo na predkladanie žiadostí sa uzatvára 16. októbra 2026.
„Modernizácia výrobných technológií patrí medzi najefektívnejšie spôsoby, ako znižovať energetickú náročnosť výroby. Nové technológie umožňujú podnikom spotrebovať menej energií pri zachovaní alebo dokonca zvýšení výrobnej kapacity, čím znižujú prevádzkové náklady, emisie skleníkových plynov a zároveň zvyšujú produktivitu a konkurencieschopnosť,“ vysvetlila AZZZ.
Je to podľa nej prvýkrát, čo výzva podporuje nielen opatrenia na budovách, ale aj investície priamo do výrobných technológií. Financovať bude možné obnovu zastaraných výrobných zariadení, obstaranie nových výrobných liniek, modernizáciu technologických procesov, systémov riadenia spotreby energie či súvisiace stavebné a montážne práce. „Takto nastavená podpora reaguje na reálne potreby priemyselných podnikov, kde sa najväčší potenciál úspor energie nachádza práve vo výrobných procesoch,“ zhodnotila asociácia.
AZZZ predpokladá, že podpora bude smerovať do projektov s najvyšším potenciálom úspor energií a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti. „Dôležitým faktorom úspechu však bude jednoduchý, transparentný a predvídateľný proces hodnotenia projektov, ktorý umožní firmám realizovať investície bez zbytočných administratívnych prekážok,“ skonštatoval Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.
Výzvu s celkovou alokáciou 150 miliónov eur z prostriedkov Modernizačného fondu vyhlásil 13. júla 2026 Environmentálny fond, ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Je zameraná na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch, z toho 120 miliónov eur je vyčlenených špecificky pre priemyselnú výrobu. Prvé hodnotiace kolo na predkladanie žiadostí sa uzatvára 16. októbra 2026.