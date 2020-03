Zamestnávatelia: Vláda musí konať rýchlo, inak hrozí prepúšťanie

Bratislava 27. marca (TASR) – Vláda by sa pri podpore podnikov mala zamerať na zlepšenie ich finančnej situácie a najmä musí konať rýchlo. V opačnom prípade hrozí už v najbližších dňoch prepúšťanie zamestnancov. Myslia si to zástupcovia podnikateľských zväzov oslovených TASR. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok zdôraznil, že vláda musí pred prijatím konkrétnych opatrení zaistiť ich financovanie.



Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský zdôraznil, že vláda by sa pri prijímaní opatrení na podporu ekonomiky mala zamerať na kompenzáciu nákladov na zamestnancov a na zlepšenie cash-flow podnikateľských subjektov. "Od najbližších krokov vlády závisí prežitie mnohých firiem, ako aj hrozby prepúšťania," pripomenul Malatinský.



Podobný názor má aj Asociácia priemyselných zväzov (APZ). "Slovenské firmy aj zahraniční investori potrebujú do konca tohto mesiaca jasne počuť, s akými opatreniami môžu rátať. V opačnom prípade nás čaká veľké prepúšťanie," uviedla jej hovorkyňa Silvia Šeptáková.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstavilo podľa Šeptákovej na štvrtkovom (26. 3.) rokovaní so zástupcami zamestnávateľských zväzov 49 konkrétnych návrhov, ktoré v súčasnosti APZ analyzuje a pripomienkuje. "Rozhodujúce však bude aj tak to, ktoré opatrenia, a v akom znení schváli vláda na najbližšom rokovaní. Podotýkam, že sme jedna z posledných európskych krajín, ktorá zatiaľ nemá schválený model preplácania výdavkov na mzdy zamestnancov," dodala Šeptáková.



Podľa premiéra zatiaľ nie je jasné, aké zdroje bude mať vláda na riešenie problémov firiem k dispozícii. Slovensko má v súčasnosti obmedzené možnosti požičať si ďalšie peniaze na finančných trhoch. "Viac-menej sme odkázaní na to, na čom sa dohodneme v rámci európskeho spoločenstva," povedal premiér na piatkovom brífingu.