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Zamestnávatelia vnímajú Víziu Slovensko 2040 prevažne pozitívne
Vízia však sama osebe Slovensko nezmení.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vníma predstavenú Víziu Slovensko 2040 prevažne pozitívne. Oceňuje, že sa v dokumente výraznejšie presadil dôraz na konkurencieschopnosť, podnikanie, investície, inovácie, udržateľný hospodársky rast a efektívnejšie fungovanie štátu. Vízia však sama osebe Slovensko nezmení. Viaceré pripomienky, ktoré únia predložila v príprave dokumentu, boli do jeho výslednej podoby premietnuté. O stanovisku RÚZ informovala v utorok jej hovorkyňa Petra Podhorcová.
Za dôležité považujú zamestnávatelia najmä pomenovanie potreby znižovať nadmernú reguláciu a byrokraciu, vytvoriť konkurencieschopné odvodové zaťaženie práce, reformovať verejnú správu a samosprávu, zrýchliť digitalizáciu štátu a nastaviť sociálny systém tak, aby motivoval k práci. „Pozitívne hodnotí RÚZ aj väčší dôraz na rovnosť príležitostí, využitie talentu ľudí a vytváranie krajiny, v ktorej sa oplatí žiť, pracovať a podnikať,“ uviedla únia.
Ocenila, že vízia reaguje na globálne megatrendy a pracuje s rôznymi scenármi vývoja sveta okolo nás. Slovensko ani Európa nie sú izolovaným ostrovom, ale malou krajinou zapojenou do globálnej ekonomiky. „Zároveň je však potrebné otvorene povedať, že vízia sama osebe Slovensko nezmení. Dokument prirodzene zostáva v mnohých oblastiach všeobecný a až pripravovaná Stratégia Slovensko 2040 ukáže, či sa deklarované ciele pretavia do konkrétnych reforiem a opatrení,“ upozornila RÚZ.
Pre zamestnávateľov bude rozhodujúce, aby sa princípy, ku ktorým sa Slovensko hlási na papieri, premietli aj do každodennej hospodárskej politiky. „Ak chceme krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a investovať, potrebujeme tomu prispôsobiť dane a odvody, reguláciu, fungovanie štátu aj kvalitu verejných služieb,“ poukázala únia. Zároveň je pripravená participovať aj na ďalšej fáze prípravy stratégie a presadzovať, aby sa z Vízie Slovensko 2040 nestal iba ďalší strategický dokument, ale reálny základ reforiem, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť a prosperitu Slovenska.
Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravili odborníci zo Slovenskej akadémie vied, predstavili v utorok na národnom fóre. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v prejave uviedol, že vízia je nadstranícky dokument a vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vlády. „Som presvedčený, že tak, ako sme zvládli spracovanie tohto dokumentu, tak spoločne zvládneme aj nadväzujúci dokument, a to je stratégia, ako postupovať do roku 2040,“ dodal premiér.
Za dôležité považujú zamestnávatelia najmä pomenovanie potreby znižovať nadmernú reguláciu a byrokraciu, vytvoriť konkurencieschopné odvodové zaťaženie práce, reformovať verejnú správu a samosprávu, zrýchliť digitalizáciu štátu a nastaviť sociálny systém tak, aby motivoval k práci. „Pozitívne hodnotí RÚZ aj väčší dôraz na rovnosť príležitostí, využitie talentu ľudí a vytváranie krajiny, v ktorej sa oplatí žiť, pracovať a podnikať,“ uviedla únia.
Ocenila, že vízia reaguje na globálne megatrendy a pracuje s rôznymi scenármi vývoja sveta okolo nás. Slovensko ani Európa nie sú izolovaným ostrovom, ale malou krajinou zapojenou do globálnej ekonomiky. „Zároveň je však potrebné otvorene povedať, že vízia sama osebe Slovensko nezmení. Dokument prirodzene zostáva v mnohých oblastiach všeobecný a až pripravovaná Stratégia Slovensko 2040 ukáže, či sa deklarované ciele pretavia do konkrétnych reforiem a opatrení,“ upozornila RÚZ.
Pre zamestnávateľov bude rozhodujúce, aby sa princípy, ku ktorým sa Slovensko hlási na papieri, premietli aj do každodennej hospodárskej politiky. „Ak chceme krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a investovať, potrebujeme tomu prispôsobiť dane a odvody, reguláciu, fungovanie štátu aj kvalitu verejných služieb,“ poukázala únia. Zároveň je pripravená participovať aj na ďalšej fáze prípravy stratégie a presadzovať, aby sa z Vízie Slovensko 2040 nestal iba ďalší strategický dokument, ale reálny základ reforiem, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť a prosperitu Slovenska.
Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravili odborníci zo Slovenskej akadémie vied, predstavili v utorok na národnom fóre. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v prejave uviedol, že vízia je nadstranícky dokument a vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili. Avizoval, že dokument čoskoro zaradí na rokovanie vlády. „Som presvedčený, že tak, ako sme zvládli spracovanie tohto dokumentu, tak spoločne zvládneme aj nadväzujúci dokument, a to je stratégia, ako postupovať do roku 2040,“ dodal premiér.