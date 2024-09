Zamestnávatelia: Vyššia DPH na ubytovanie bude mať likvidačné dosahy

Bratislava 23. septembra (TASR) - Zamestnávatelia z oblasti cestovného ruchu odmietajú zavedenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na úrovni 23 %. Návrh bude mať likvidačné dosahy a spôsobí pokles v ročných tržbách na úrovni 270 miliónov eur. Žiadajú preto prehodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR. Vyhlásili to v pondelok na tlačovej konferencii.



"Celý sektor je dnes v kontexte globálnej konkurencie vysoko senzitívny na cenu, a preto neprimerané zvýšenie DPH zníži záujem turistov, obsadenosť ubytovacích zariadení, spôsobí pokles celkovej spotreby v turistických destináciách, zmrazenie investícií do rozvoja a kvality a stratu konkurencieschopnosti pre celý sektor. Považujeme to za neprípustné a s takýmto krokom skrátka nemôžeme súhlasiť v žiadnom prípade," uviedol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný.



Zamestnávatelia upozornili aj na to, že MF SR navrhuje zvýšenie sadzby DPH na ubytovanie napriek tomu, že 20 z 27 členských krajín Európskej únie ju má na úrovni 10 % alebo nižšiu. "Je zarážajúce, že tomuto vážnemu návrhu zo strany MF SR nepredchádzala žiadna odborná diskusia s prihliadnutím na možné vplyvy na celý sektor," dodal viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Roman Berkes.



Zvýšené ceny ubytovania môžu podľa zamestnávateľov spôsobiť aj presmerovanie záujmu o ubytovanie do šedej ekonomiky, bez výberu DPH a ostatných daní, čo neprispeje k avizovanej konsolidácii verejných zdrojov. Odborníci takisto zdôraznili, že zvýšenie DPH bude mať za následok pokles v ročných tržbách na úrovni 270 miliónov eur.



Okrem straty návštevníkov to môže podľa zamestnávateľov spôsobiť aj markantný nárast nezamestnanosti. "Navrhované zvýšenie sadzby na 23 % spôsobí ročný pokles na úrovni 1,3 milióna návštevníkov, čo môže znamenať ohrozenie pre 15.000 pracovných miest v sektore a previazaných odvetviach," uzavrel Novotný.



S vyhláseniami hotelierov súhlasil v pondelok na tlačovej konferencii aj poslanec Národnej rady SR za opozičnú SaS Marián Viskupič. "Hotelierom pri tomto hrozí absolútna strata konkurencieschopnosti. Toto nie je konsolidácia, ale likvidácia. Nebude žiaden vyšší výber daní, bude len zruinovaný cestovný ruch a čierna ekonomika," dodal.