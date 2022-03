Zamestnávatelia vyzvali na zriadenie pracovného portálu pre utečencov

Bratislava 1. marca (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyzvala na urýchlené zriadenie oficiálneho pracovného portálu pre utečencov. Ten by mohol zmierniť ťažkú životnú situáciu ľudí, ktorí museli utiecť pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, uviedla v utorok AZZZ.



"Situácia na trhu práce sa po koronakríze začína stabilizovať, dokonca mnohí zamestnávatelia plánujú robiť nábory a zvyšovať počet pracovných síl. Tu vidíme priestor pre tých, ktorí plánujú krátkodobo či dlhodobo zostať na slovenskom trhu práce. Niektoré sektory evidujú už dlhodobo nedostatok pracovníkov a vedia okamžite na niektoré pozície prijať nového zamestnanca. Nedostatkové pozície, kde nie je rečová bariéra, sú napríklad v oblasti dopravy, špedície či gastrosektora," povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.



Zamestnávatelia upozornili, že napríklad sektor zdravotníctva má už v súčasnosti aj v dôsledku koronakrízy nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Odchod ďalšieho personálu krízu v sektore ešte prehĺbi. AZZZ preto považuje za potrebné otvoriť s predstaviteľmi vlády čo najskôr aj túto tému.



Vzorom pre tento portál by podľa asociácie mohla byť webová stránka, ktorá vznikla na Ministerstve dopravy a výstavby SR na ubytovanie. Portál by mal byť dostupný v ukrajinskom jazyku a mohol byť napríklad v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo inej autority, na ktorej sa zhodne vláda.