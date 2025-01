Zamestnávatelia vyzývajú na zlepšenie priemyselnej politiky

Bratislava 20. januára (TASR) - Zamestnávateľské zväzy stredoeurópskeho regiónu združené v Stredoeurópskej iniciatíve CEEI vyzývajú vlády svojich krajín a Európsku komisiu na bezodkladné kroky, ktoré zabránia ďalšej deindustrializácii a strate konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Petra Podhorcová.



"Dnes už nemôžeme čakať na to, čo bude. Musíme konať, a ihneď. Nie je azda žiaden ukazovateľ, v ktorom by sme na tom boli v porovnaní s konkurenciou z tretích krajín dobre. Tých dôvodov je veľa, na 400 stranách ich detailne popísal Mario Draghi. My sme sa zamerali na kľúčové potreby a možnosti ich riešenia," uviedol predseda Výboru pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy RÚZ Michal Pintér.



Na energetickom trhu je podľa zamestnávateľov nevyhnutné zmeniť dizajn tak, aby sa nižšie náklady na výrobu nízkouhlíkovej elektriny preniesli na spotrebiteľov a priemysel. Rovnako sa musia minimalizovať regulované zložky finálnej ceny elektriny vrátane sieťových poplatkov či iných taríf a daní.



"Európske aj národné zdroje je potrebné smerovať na modernizáciu prenosových a distribučných sústav a sietí. Potrebujeme reálnejšiu zelenú politiku, či už kalibráciou prijatých opatrení, akými je napríklad Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), kde chýba riešenie pre európske exporty, rovnako tak konkrétne nástroje, ktoré dovozcom zabránia obchádzať tento mechanizmus," uviedla RÚZ.



Zamyslieť sa takisto podľa zamestnávateľov treba nad oddialením znižovania ochrany citlivých odvetví utlmovaním ich voľnej alokácie v prípade, ak pilotná fáza CBAM ukáže, že na to ešte nie je vhodný čas. Rovnako je podľa nich nevyhnutné prehodnotiť používanie prostriedkov získaných zo schémy obchodovania s emisnými povolenkami. "Ak chceme produkovať zelené výrobky, je nutné vytvoriť podmienky pre ich uplatnenie na trhu," dodali zamestnávatelia.



"V neposlednom rade musíme znižovať byrokraciu a vzhľadom na geopolitickú situáciu oveľa asertívnejšie chrániť obchodnými nástrojmi našich výrobcov proti nekalej konkurencii," uzavrel Pintér.



RÚZ sa s ostatnými regionálnymi partnermi a so signatármi deklarácie v najbližších dňoch obráti na európske inštitúcie, ako aj na národné vlády a ministrov s cieľom diskutovať o formulovaných prioritách a pokračovať v spolupráci na zlepšovaní podnikateľského prostredia v EÚ.