Zamestnávatelia z APZD podporujú zjednodušenie zamestnávania cudzincov

Bratislava 25. marca (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) privítala navrhované zmeny v zákone o pobyte cudzincov, ktoré prinášajú zásadné zjednodušenie zamestnávania ľudí z tretích krajín. Cudzinec, u ktorého úrad práce vydal potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, bude môcť napríklad začať pracovať ihneď po podaní úplnej žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania alebo o modrú kartu, upozornila APZD.



"APZD tento návrh zákona plne podporuje a odporúča jeho prijatie do ďalšieho legislatívneho konania," uviedla asociácia po tom, čo bola novela zaradená na pondelkové rokovanie tripartity.



Priemysel čelí nedostatku pracovnej sily. Chýbajú kvalifikovaní pracovníci, ale aj profesie, ktoré už Slováci vykonávať nechcú. "Pri miere nezamestnanosti pod štyrmi percentami sme sa dostali do stavu, v ktorom kto chce pracovať, tak už pracuje," uviedli zamestnávatelia.



Dostať cudzinca do výrobného procesu podľa APZD trvá v súčasnosti na Slovensku v priemere 11 až 18 mesiacov a zahraničných pracovníkov získavame pomalšie ako susedné krajiny. Nastavenie migračných procesov je totiž značne zdĺhavé a komplikované.



Novela zásadne mení proces udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tým, že dovoľuje úradom práce vydať na žiadosť zamestnávateľa potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta ešte pred tým, ako cudzinec požiada o udelenie prechodného pobytu na cudzineckej polícii.



Návrh zákona tiež zvyšuje podiel štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnaných v nedostatkových profesiách z 30 % na 45 %, čo je podľa asociácie vítanou zmenou pre slovenský pracovný trh. APZD sa však napriek tomu obáva dlhých procesov zamestnávania cudzincov v dôsledku nedostatočnej kapacity zastupiteľských úradov.