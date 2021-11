T. Gregor z Klubu 500: Princíp podpory pracujúcich rodín je pozitívom

Bratislava 29. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Klube 500 privítali zjednodušenie systému a zavedenie férových daní, ktoré predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Klub 500 podporil opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov, neodporúča však zavedenie vyšších daní pre banky či monopoly. Združenie najväčších slovenských firiem tiež očakáva, že sa začne diskutovať aj o efektívnosti štátnej a verejnej správy a miestnej a územnej samosprávy, uviedol v pondelok výkonný riaditeľ klubu Tibor Gregor.



„Klub 500 víta, že sa konečne otvorila diskusia na tému férového daňovo-odvodového zaťaženia a podporuje opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov,“ uviedol Gregor. Pozitívom je podľa neho aj princíp podpory pracujúcich rodín. Jeho nastavenie je však podľa Klubu 500 otázne vzhľadom na niektoré rizikové zdroje jeho financovania, ako je napríklad zrušenie poistiek štátneho majetku.



Pozitívom je podľa podnikateľov skupinové zdaňovanie firiem. To Klub 500 považuje za základný predpoklad prijatia zákona o holdingu, ktorý by v budúcnosti mohol definovať hlavné princípy fungovania holdingových štruktúr. „Z hľadiska plánovania cash-flow firiem je tiež pozitívnom zavedenie flexibilného odpisovania produktívnych investícií,“ dodal Gregor.



Z pohľadu navrhovaných sadzieb však Klub 500 neodporúča okamžité znižovanie sadzby dane z príjmov právnických osôb. Navrhuje ale zrušenie dane z dividend, ktorú na Slovensku v zmysle pravidiel EÚ platia len domáci podnikatelia. Nevhodné je podľa podnikateľov zavedenie vyšších daní pre banky, monopoly a oligopoly. Tieto subjekty totiž podľa Gregora prenesú vyššie daňové zaťaženie do cien svojich služieb a v konečnom dôsledku to aj tak zaplatia občania.



Navrhovaná daňová reforma ako celok stojí podľa Klubu 500 na dobrých princípoch, ktoré by mohli Slovensku pomôcť. V súvislosti s konsolidáciou verejných financií ale Klub 500 očakáva aj otvorenie diskusie o šetrení na výdavkovej strane štátu, o efektívnom systéme riadenia vecí verejných a o zoštíhlení štátnej a verejnej správy a miestnej a územnej samosprávy.