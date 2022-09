Zamestnávatelia z portálu získajú 10 životopisov priemerne za 6 dní

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zamestnávateľom po uverejnení ponuky na pracovný portál Profesia.sk trvá v priemere šesť dní, kým sa dostanú k desiatim uchádzačom. Oproti druhému štvrťroku sa tento čas mierne skrátil. Od začiatku apríla do konca júna to trvalo takmer celý týždeň. Aktuálny čas je vyšší ako v období krátko po príchode pandémie na Slovensko. Napríklad počas druhého kvartálu roka 2020 stačili firmám na získanie desiatich životopisov zhruba tri dni. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová.



"Aktuálna analýza odhaľuje tiež rozdiely naprieč regiónmi," uviedla hovorkyňa. Personalisti sa k životopisom dostávajú najrýchlejšie na východe Slovenska, konkrétne v Košickom kraji, kde firma získa desať životopisov v priemere za štyri dni. Hneď za ním nasleduje prešovský región, kde to trvá v priemere o jeden deň dlhšie.



Naopak, najdlhšie personalisti čakajú v Trenčianskom kraji, a to vyše týždňa. Na desať uchádzačov musia v priemere čakať takmer sedem a pol dňa, uviedol portál.



Doplnil, že slovenskí kandidáti o prácu reagujú najrýchlejšie na inzeráty v administratíve. V priemere trvá iba necelé štyri dni, aby pracovné ponuky získali aspoň desať reakcií od ľudí.



Medzi ďalšie oblasti, kde je podľa analýzy získavanie životopisov pre firmy najrýchlejšie, patrí tiež obchod či zákaznícka podpora. V oboch prípadoch predstavuje tento priemerný čas menej ako päť dní.



Spomedzi pozícií sú tri prípady, kde ponuky zaujmú desať ľudí za kratší čas ako tri dni. Ide o regionálneho manažéra, sekretára či dokladača tovaru. Rebríček prvých päť pozícií aktuálne uzatvára vrátnik či office manažér, dodala spoločnosť.