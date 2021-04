Zamestnávatelia žiadajú dopracovať Plán obnovy a odolnosti SR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať plán obnovy a odolnosti v zmysle nimi uplatnených pripomienok. Informoval o tom v spoločnom tlačovom vyhlásení zamestnávateľských organizácií Martin Hošták, tajomník RÚZ.



Materiál podľa zamestnávateľov nedostatočne reflektuje podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré krízou ťažko skúšaná ekonomika veľmi potrebuje. Plán obnovy dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na podnikateľské prostredie negatívny vplyv.



Zdôraznil, že RÚZ, AZZZ SR a APZ žiadajú Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľa plánu obnovy o jeho dopracovanie v zmysle pripomienok zástupcov firiem.



Hošták upozornil, že zamestnávatelia majú vážne výhrady už voči spôsobu tvorby materiálu, na ktorom nemohli dostatočne participovať a podklady, ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú zohľadnené len čiastočne. Tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým komponentom návrhu.



RÚZ, AZZZ SR a APZ podľa Hoštáka zároveň upozorňujú, že doposiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré s nimi, ako oficiálnymi sociálnymi partnermi je predkladateľ MF SR povinný uskutočniť.



Návrh podľa zamestnávateľov však nedostatočne konkretizuje investície, opatrenia a zrozumiteľné vecné kroky, ktoré by mali zastaviť aktuálnu krízu slovenskej ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu a dôkladne ju pripraviť na reštart. Plán obnovy obsahuje ustanovenia, ktoré sú v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády SR a podnikateľské prostredie poškodzujú. Ako príklad možno uviesť zavádzanie Centrálneho registra účtov.



Obavy majú zamestnávatelia aj zo samotnej implementácie plánu, keďže chýbajú podstatné náležitosti, ako sú napríklad indikatívny harmonogram predkladania výziev či systém čerpania prostriedkov.



Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ SR a APZ zároveň žiadajú predkladateľa, aby riadne zdôvodnil stiahnutie materiálu z plánovaného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR dňa 12. apríla 2021. Neprerokovanie plánu obnovy so sociálnymi partnermi by bol podľa zamestnávateľov európsky unikát.



Sociálni partneri tiež upozorňujú, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) predpokladá pri tvorbe plánu obnovy aktívny konzultačný proces v súlade s vnútroštátnymi predpismi, v rámci ktorého sa osobitne uvádzajú aj sociálni partneri. V súlade s týmto nariadením považujú zamestnávatelia za potrebné, aby vláda SR Európsku komisiu oboznámila so skutočnosťou, že členovia HSR SR nemali možnosť sa k materiálu plnohodnotne vyjadriť.



Podľa zástupcov firiem je nevyhnutné Plán obnovy a odolnosti SR zásadne prepracovať v zmysle ich pripomienok, a tým zabezpečiť aspoň čiastočné naplnenie zmyslu tohto dokumentu, ktorým je reštart ekonomiky po bezprecedentnej ekonomickej kríze.



Hošták dodal, že prípadné otvorené otázky sú RÚZ, AZZZ SR a APZ pripravení prediskutovať v rámci rozporových konaní, respektíve následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.