Zamestnávatelia žiadajú spresnenie vstupu zamestnancov do prevádzok

Bratislava 24. augusta (TASR) – Podmienky uplatňovania protiepidemických opatrení sú nejasné a zamestnávateľom v nich chýba najmä úprava vstupu zamestnancov do prevádzok. V praxi sa tak môže stať, že nezaočkovaným zákazníkom je vstup zakázaný, no nezaočkovaní zamestnanci žiadne obmedzenia nemajú. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) preto žiada Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o dopracovanie podmienok.



RÚZ upozornila, že podľa platnej vyhlášky nemajú firmy možnosť zistiť a overiť, či sú ich zamestnanci zaočkovaní. Zamestnávatelia tiež nemôžu zamestnancom vstup do prevádzok nijakým spôsobom podmieniť. „Problém nastáva napríklad v prevádzkach, ktoré poskytujú služby – napriek tomu, že od svojich zákazníkov môžu vyžadovať doklad o zaočkovaní, testovaní či prekonaní ochorenia – obsluhovať ich podľa platnej vyhlášky môže aj zamestnanec, ktorý rovnaké kritériá nespĺňa,“ uviedla v utorok RÚZ.



Získať údaje o tom, koľko zamestnancov je v skutočnosti zaočkovaných, je pre firmy problematické, keďže ide o citlivý osobný údaj. „V súvislosti so zhoršovaním epidemickej situácie sa firmy zaoberajú tým, ako čo najspoľahlivejšie ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zabezpečiť hladký chod výroby/fungovania podniku. Mnohé podniky sa proaktívne pripravujú na horšie časy a vytvárajú si databázy plne očkovaných zamestnancov a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Údaje však firmy môžu získať len na základe dobrovoľnosti svojich zamestnancov.



Problémy majú podľa Kiraľvargu aj dodávateľské spoločnosti, od ktorých zahraniční odberatelia čoraz častejšie požadujú realizáciu služby výhradne zaočkovanými zamestnancami. Zamestnávatelia poukázali aj na praktické problémy, keď zamestnanci odmietajú napríklad aj nosenie rúšok na pracovisku. Napriek tomu, že tým opakovane porušujú pracovnú disciplínu, v súčasnosti, podľa platných vyhlášok, nie je jasné, ako by mali slovenskí zamestnávatelia v takýchto prípadoch postupovať. „Problémom je totiž samotná vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže povinnosti môže ukladať iba zákon. Zamestnávatelia majú teda do veľkej miery zviazané ruky. Niektorí zvažujú zavedenie pravidelného testovania mimo pracovnej doby, ktoré by si hradili zamestnanci, ktorí by sa odmietli preukázať platným COVID pasom,“ dodal Kiraľvarga.