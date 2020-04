Zamestnávatelia:Gastroprevádzkam by pomohlo otvorenie vonkajších terás

Bratislava 29. apríla (TASR) – Slovensko by malo nájsť rozumný kompromis medzi reštrikciami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a otváraním ekonomiky. A to najmä v situácii, keď krajina patrí čo do počtu nakazených novým koronavírusom k najbezpečnejším v EÚ. Uviedla to v stredu Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a zároveň upozornila, že k najpostihnutejším častiam ekonomiky patrí cestovný ruch a gastroprevádzky. Podľa asociácie je vhodný čas na uvoľňovanie opatrení.



"Jedným zo segmentov, ktorý trpí najviac, je cestovný ruch a gastroprevádzky. Z tohto dôvodu by sme chceli apelovať na vládu, aby umožnila otvorenie aspoň vonkajších terás pre kaviarne, cukrárne či reštaurácie," povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický. Asociácia si podľa neho uvedomuje, že prevádzky by mali spĺňať veľmi prísne hygienické kritériá bezpečnosti a ochrany zdravia.



Najvážnejším problémom týkajúcim sa cestovného ruchu a gastroprevádzok je vyriešenie nájmov, ktoré podľa AZZZ podniky a živnostníkov postupne likvidujú. Asociácia podporuje návrh ministerstva hospodárstva vyriešiť podporu úhrady nájmov znížením nájomného o 40 %, dotáciou od štátu vo výške 40 % a platbou nájomcu vo výške 20 % nájomného.