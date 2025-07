Zamestnávatelia:Plánované kroky ÚRSO ohrozia férovosť trhu a priemysel

Bratislava 16. júla (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s plánovanou zmenou pravidiel výpočtu platby za odchýlky na vyrovnávacom trhu s elektrinou, ktorú avizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Takýto zásah je podľa nich nielen právne sporný, ale aj v priamom rozpore s pravidlami Európskej únie (EÚ), princípmi hospodárskej súťaže a stabilným podnikateľským prostredím. Informovala o tom v stredu RÚZ.



Zrušenie možnosti inkasovať platbu za pomoc sústave vytvára podľa zamestnávateľov nerovnosť medzi účastníkmi trhu a obmedzuje konkurenciu. „Navyše tým zneisťujeme investičné prostredie, keďže postihujeme aj firmy, ktoré investovali do moderných technológií v dobrej viere, že trh bude fungovať podľa férových pravidiel. Vytvára sa tak vážny precedens deformácie hospodárskej súťaže na jednom z najcitlivejších segmentov trhu - trhu s elektrinou,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



RÚZ zdôraznila, že zákonné pravidlá EÚ výslovne stanovujú, že subjektom zúčtovania patrí platba za odchýlku v prípade, ak svojou činnosťou pomáhajú stabilizovať sústavu. Ak teda subjekt zníži celkovú odchýlku v sústave, má právo na odmenu.



„Pomoc energetickej sústave nie je špekulácia. Je to služba, ktorá znižuje potrebu drahých regulačných zásahov a pomáha všetkým, vrátane bežných odberateľov. Je absurdné, aby za to firmy nemali byť odmeňované,“ podčiarkol Kiraľvarga.



Ďalším zásadným problémom pre zamestnávateľov je fakt, že pripravovaná zmena nebola verejne konzultovaná, čo je zákonnou povinnosťou OKTE ako organizátora trhu, a nemá oporu v platnej legislatíve. Zmenu takéhoto rozsahu by mohla vykonať len novela vyhlášky ÚRSO, nie úprava interného dokumentu, vysvetlila RÚZ. Zamestnávatelia zároveň upozornili, že vylúčenie platby za protiodchýlku vytvára nerovné podmienky na trhu, čím dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.