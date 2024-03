Zamestnávateľom chýbajú kvalifikovaní ľudia, Volkswagen ich hľadá 200

Bratislava 27. marca (TASR) - Automobilky, ale aj ďalší zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej sily na Slovensku. V automobilovom priemysle ide v súčasnosti najmä o ľudí s elektrotechnickým vzdelaním, ktorých firmy potrebujú v súvislosti s údržbou, so starostlivosťou o robotov či s automatizačnou a manipulačnou technikou. Iba Volkswagen Slovakia hľadá viac ako 200 takýchto pracovníkov, informovala v stredu spoločnosť.



"Situácia na trhu práce je v oblasti zamestnávania špecialistov na elektrotechnické a elektromechanické pozície v automobilovom priemysle mimoriadne napätá," uviedol Martin Menšík, riaditeľ komunikácie a vzťahov Alma Career Slovakia prevádzkujúceho portál www.profesia.sk. Svedčí o tom podľa neho aj záujem o túto prácu. "Zatiaľ čo v roku 2023 firmy hľadali tieto pozície viac ako 8000-krát, priemerný počet reakcií bol len päť uchádzačov o prácu," priblížil Menšík.



Vedúci oddelenia HR Business Partner / Klientske centrum vo Volkswagene Slovakia Zlatko Uhlík dodal, že vývoj v automobilovom priemysle so sebou prináša čoraz vyššie nároky na kvalifikovanú pracovnú silu. Ľudí s elektrotechnickým vzdelaním firma potrebuje okrem iného aj pri tzv. oživovaní a nastavovaní funkcionalít vyrobených vozidiel, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a softvérovo náročnejšie.



Bratislavská automobilka však nečaká iba na ponuku pracovného trhu a sama investuje do vzdelávania pracovnej sily. Podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasza sa Volkswagen a jeho Duálna akadémia môžu pochváliť štatútom nadpodnikového vzdelávacieho centra pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku a automatizáciu. "Na Slovensku máme len dve takéto centrá a Duálna akadémia bola prvým z nich," pripomenul Lasz.