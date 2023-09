Zamestnávateľov trápi nedostatok talentov a netradičných uchádzačov

Bratislava 16. septembra (TASR) - Globálny nedostatok talentov vzrástol v roku 2023 na sedemnásťročné maximum, keď dosiahol 77 %. Organizácie majú problém s hľadaním kvalifikovaných ľudí. Zamestnávatelia na Slovensku riešia problém s nedostatkom talentov tak, že sú ochotnejší zamestnať menej tradičných uchádzačov, a to napríklad starších, ktorí hľadajú zmenu zamestnania či uchádzačov bez skúseností. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko.



Vyše 75 % slovenských zamestnávateľov sa trápi s vyhľadávaním pracovnej sily. Zamestnávatelia prispôsobili svoje stratégie v čase nedostatku talentov tak, že sú ochotní prijať aj netradičných uchádzačov. Starších uchádzačov o prácu, ktorí hľadajú zmenu zamestnania, príjme 30 % zamestnávateľov. Dlhodobo nezamestnaných príjme 24 % firiem. Rovnako 24 % zamestnávateľov zamestná aj uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky požiadavky a nemajú technické znalosti.



Uchádzačov, ktorí trpia zdravotným postihnutím, by podľa prieskumu zamestnalo 18 % firiem, rovnaké percento zamestnávateľov sa vyjadrilo, že by do zamestnania prijali aj uchádzačov, ktorí pochádzajú z nedostatočne zastúpených alebo marginalizovaných komunít. Záznam v registri trestov by nebol problém pre 17 % zamestnávateľov.



"Zamestnávatelia sa snažia vyjsť v ústrety pracovnému trhu. Potrebovali by pomoc aj zo strany vlády a legislatívy, napríklad pri spomínaných skupinách uchádzačov, ak by dovolila legislatíva neplatiť odvody na určitú dobu, zamestnávateľom by to pomohlo," uviedla manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Podľa Rumiz existujú krajiny, kde sa pri týchto skupinách neplatia odvody aj rok, dva, alebo sú pri zamestnávaní starších pracovníkov znížené.