Zamierené na čerstvosť: Lidl sponzorom ME mužov v hádzanej 2022

Bratislava 11. januára (OTS) - Lidl je exkluzívnym “Oficiálnym dodávateľom čerstvých potravín“ pre blížiace sa Majstrovstvá Európy mužov v hádzanej 2022, ktoré sa od 13. do 30. januára uskutočnia na Slovensku a v Maďarsku. Diskont bude počas turnaja dodávať čerstvé ovocie a minerálnu vodu pre hráčov, funkcionárov, rozhodcov a dobrovoľníkov. Lidl dlhodobo podporuje hádzanú, partnerom kontinentálneho šampionátu bude aj v roku 2024 a celkovo pôjde o šiestu takúto spoluprácu.



“Tešíme sa, že budeme ´oficiálnym dodávateľom čerstvých potravín´ počas tohto turnaja. Prostredníctvom tohto partnerstva chceme zdôrazniť dôležitosť pohybu a zdravej výživy. Zároveň chceme zdôrazňovať naše hlavné poslanie: poskytovanie čerstvých a vysoko kvalitných potravín,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu a marketingu.



„Som nadšený, že naša dlhodobá spolupráca s Lidlom pokračuje až do roku 2024. Je to ďalším dôkazom toho, že majstrovstvá Európy mužov v hádzanej sú skvelou platformou pre našich sponzorov a partnerov pri komunikovaní ich značky,“ uviedol Martin Hausleitner, generálny sekretár Európskej hádzanárskej federácie.



Slovenská časť šampionátu sa odohrá v Bratislave (Štadión Ondreja Nepelu) a Košiciach (Steel Aréna). Slováci sa predstavia v metropole východu, kde sa v základnej F-skupine stretnú postupne s Nórskom (13.1., 20:30), Litvou (15.1., 18:00) a Ruskom (17.1., 18:00)