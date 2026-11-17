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Zamknutými banánmi BILLA pripomenie nakupovanie pred 17.novembrom 1989
Banány, pomaranče a čokolády boli kedysi nedostatkovým tovarom.
Autor OTS
Bratislava 17. novembra (OTS) - Pamätáte si, ako voňali pomaranče pod vianočným stromčekom? Alebo vám rodičia rozprávali, ako stáli v rade na banány? Dnes ich do košíka vkladáme bez rozmýšľania, no pred rokom 1989 to bola vzácnosť. BILLA k 17. novembru pripravila v troch bratislavských predajniach nákupné košíky plné banánov, pomarančov a čokolády. Majú však jeden háčik: sú zamknuté a nikto sa k nim nedostane.
Ak sa v pondelok 16. alebo v utorok 17. novembra zastavíte na nákup v BILLA na Bajkalskej, v Eurovei alebo v OC Central, možno budete prekvapení. Uprostred predajne budú stáť nákupné košíky plné dobrôt, ktoré sú zhora zamrežované a zamknuté. Pri každom nájdete tabuľku s nápisom Takto chutila totalita a krátkym odkazom: Ďakujeme novembru 89, že sa dnes môžeme dostať ku všetkému, na čo máme chuť. Aktivitu BILLA pripravila spolu s agentúrou Wiktor Leo Burnett. Ako na košíky zareagujú zákazníčky a zákazníci, uvidíte aj vo videu na sociálnych sieťach BILLA Slovensko.
Pre mnohé rodiny boli banány a pomaranče malým sviatkom. Do obchodov prichádzali najmä pred Vianocami a kto chcel mať na štedrovečernom stole niečo navyše, musel si na ne vystáť rad. Zahraničná čokoláda bola ešte väčšou vzácnosťou. Väčšina ľudí sa k nej dostala len v Tuzexe, kde sa platilo bonmi namiesto korún, alebo vďaka príbuzným zo zahraničia.
Najviac to možno cítili práve v Bratislave. Rakúsko bolo na dohľad, len pár kilometrov za hranicou, a ľudia vedeli, že tam si banány či čokoládu môžu kúpiť kedykoľvek. Aj preto košíky stoja práve tu.
„Mnohí z nás tie časy poznajú z vlastných spomienok alebo z rozprávania rodičov a starých rodičov. Ľudia vedeli, že tieto veci existujú, len si ich nemohli kúpiť. Chceli sme, aby si to človek pri bežnom nákupe na chvíľu pripomenul. Stačí sa pozrieť na obyčajný košík s banánmi, ku ktorému sa nedá dostať, a hneď je jasné, o čom hovoríme,“ hovorí Martin Hanuliak, riaditeľ marketingového oddelenia BILLA Slovensko.
Dnes si v obchode vyberáme podľa nálady, chuti či peňaženky. Raz siahneme po banánoch na desiatu, inokedy po čokoláde, ktorou chceme niekoho potešiť. Nerozmýšľame nad tým - a presne to nám priniesol 17. november.
Ak sa v pondelok 16. alebo v utorok 17. novembra zastavíte na nákup v BILLA na Bajkalskej, v Eurovei alebo v OC Central, možno budete prekvapení. Uprostred predajne budú stáť nákupné košíky plné dobrôt, ktoré sú zhora zamrežované a zamknuté. Pri každom nájdete tabuľku s nápisom Takto chutila totalita a krátkym odkazom: Ďakujeme novembru 89, že sa dnes môžeme dostať ku všetkému, na čo máme chuť. Aktivitu BILLA pripravila spolu s agentúrou Wiktor Leo Burnett. Ako na košíky zareagujú zákazníčky a zákazníci, uvidíte aj vo videu na sociálnych sieťach BILLA Slovensko.
Pre mnohé rodiny boli banány a pomaranče malým sviatkom. Do obchodov prichádzali najmä pred Vianocami a kto chcel mať na štedrovečernom stole niečo navyše, musel si na ne vystáť rad. Zahraničná čokoláda bola ešte väčšou vzácnosťou. Väčšina ľudí sa k nej dostala len v Tuzexe, kde sa platilo bonmi namiesto korún, alebo vďaka príbuzným zo zahraničia.
Najviac to možno cítili práve v Bratislave. Rakúsko bolo na dohľad, len pár kilometrov za hranicou, a ľudia vedeli, že tam si banány či čokoládu môžu kúpiť kedykoľvek. Aj preto košíky stoja práve tu.
„Mnohí z nás tie časy poznajú z vlastných spomienok alebo z rozprávania rodičov a starých rodičov. Ľudia vedeli, že tieto veci existujú, len si ich nemohli kúpiť. Chceli sme, aby si to človek pri bežnom nákupe na chvíľu pripomenul. Stačí sa pozrieť na obyčajný košík s banánmi, ku ktorému sa nedá dostať, a hneď je jasné, o čom hovoríme,“ hovorí Martin Hanuliak, riaditeľ marketingového oddelenia BILLA Slovensko.
Dnes si v obchode vyberáme podľa nálady, chuti či peňaženky. Raz siahneme po banánoch na desiatu, inokedy po čokoláde, ktorou chceme niekoho potešiť. Nerozmýšľame nad tým - a presne to nám priniesol 17. november.