Odborníci: Zanedbávanie kolektívu sa môže firmám vrátiť ako bumerang

Bratislava 22. decembra (TASR) – Zanedbávanie rozvoja vzťahov v pracovnom kolektíve sa môže neskôr firmám vrátiť ako bumerang, varujú odborníci zo spoločnosti PLUS Academia. Zamestnanci, ktorí pracujú už dlhodobo z domu, sa totiž môžu stretnúť s podobnými problémami, akým čelia dlhodobo nezamestnaní ľudia.



Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým viac stráca pracovné návyky a stáva sa prakticky doživotne nezamestnateľným. Aj klasickí zamestnanci si však v čase pandémie nového koronavírusu odvykajú napríklad od fyzických kontaktov a mnohí z nich trávia čoraz viac času pri počítači. "Kolektívny duch a súdržnosť sa vytrácajú," zdôrazňujú odborníci.



Ako podotkli experti, situácia v spoločnosti je neistá a firmy nedokážu predpokladať, dokedy ešte budú musieť vydržať a ako si majú nastaviť výdavky, aby nemuseli krátiť pracovné úväzky či prepúšťať. Na plánovanie práce s tímom preto už často firmám neostáva kapacita, čo sa môže odzrkadliť na fungovaní skupiny. "Keď bude potrebné, aby tím zabral a vynaložil maximálne úsilie, nebude vedieť, ako to urobiť. Bude mu chýbať vízia firmy, dôvera nadriadených, ale aj súdržnosť spolupracovníkov," tvrdí Daniel Bacík zo spoločnosti.



K ekonomickým problémom ľudí sa podľa odborníkov budú pridávať aj tie psychické. Experti predpokladajú, že pribudnú rozvody, depresie aj samovraždy. Firmy by mali podľa nich prijať jasné opatrenia a nastaviť plány na ďalšie fungovanie podnikania. "Ak to necháme tak, je možné, že firmy si nedokážu vybudovať stabilné tímy, ktoré budú mať nielen výkonných, ale aj angažovaných a zanietených pracovníkov," dodáva Bacík.



Ako uzavrel, treba si uvedomiť, že všetky opatrenia sa raz skončia a ekonomika začne opäť pracovať naplno a firmy budú musieť pružne reagovať na oživený dopyt. "S kolektívom, v ktorom sú nespolupracujúci a vystresovaní ľudia, to pôjde pomerne ťažko," podotkli odborníci.