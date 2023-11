Zväz: Batériový závod bude mať pozitívny vplyv na autopriemysel

Bratislava 24. novembra (TASR) - Batériový závod v Šuranoch bude mať "mimoriadne pozitívny" vplyv na automobilový priemysel na Slovensku. Uviedol to pre TASR Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR v reakcii na oznámenie slovenskej vlády, že na Slovensku pri Nových Zámkoch vznikne gigatováreň na autobatérie.



"Automobilový priemysel totiž dlhodobo poukazoval na to, aby vláda pripravila podmienky na vstup strategického investora pre túto časť elektrických pohonov do automobilov vyrábaných na Slovensku," spresnil výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak.



Úrad vlády SR vo štvrtok (23. 11.) informoval, že v Šuranoch v okrese Nové Zámky má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 GWh batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré v stredu (22. 11.) podpísali premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries.