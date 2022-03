Počet registrácií nových vozidiel vo februári medziročne vzrástol

Bratislava 25. marca (TASR) - Vo februári tohto roka registrácie nových osobných automobilov dosiahli celkový počet 6006 vozidiel, čo oproti minulému roku znamená nárast o 8,51 %. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Napriek miernemu rastu je počet zaregistrovaných vozidiel o viac ako 1000 kusov nižší ako v roku 2020, tesne pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19.



Výraznejší medziročný nárast, a to až o 30,74 % zaznamenal ZAP u registrácií malých úžitkových automobilov kategórie N1. Ich počet sa oproti minuloročným 566 kusom zvýšil na 740. Registrácie nákladných automobilov do 12 ton (N2) zaznamenali vo februári 2022 úroveň 30 vozidiel, čo oproti vlaňajšku so 49 zaregistrovanými vozidlami predstavuje pokles o 38,78 %.



Mierny pokles o 5,41 % zaznamenal ZAP aj u nákladiakov nad 12 ton, ktorých bolo vo februári zaregistrovaných 210 oproti 222 z februára minulého roka. Naopak, počet registrácií nových autobusov medziročne vzrástol z päť vo februári roku 2021 na aktuálnych 15 kusov.