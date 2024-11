ZAP: Pokles výroby áut spolu s čínskou konkurenciou predstavujú výzvu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Pokles výroby a predaja automobilov v Európe o približne dva milióny vozidiel v porovnaní s predcovidovou úrovňou spolu s geopolitickými výzvami a čínskou konkurenciou predstavuje pre európske automobilky vážnu výzvu. Na Slovensku je situácia stabilná, keďže automobilky majú na nasledujúce tri roky zabezpečenú produkciu, no na udržanie konkurencieschopnosti potrebujú nové produkty. Upozornil na to prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek pri príležitosti tohtoročného podujatia CEE Automotive Supply Chain.



Zväz v tejto súvislosti presadzuje tri kľúčové priority, a to zníženie výrobných nákladov, zabezpečenie dostatku kvalifikovaných pracovníkov a podporu environmentálnej udržateľnosti výroby.



Petr Novák z českého AutoSAP, ktorý je spolu so ZAP spoluorganizátorom podujatia, ďalej upozornil na hrozbu pokút za nesplnenie emisných cieľov CO2, ktoré by mohli dosiahnuť až 15 miliárd eur. Poukázal aj na geopolitické riziká a legislatívne výzvy, ale zároveň vyzdvihol rekordný rast českej výroby, ktorá by mala v tomto roku dosiahnuť 1,4 milióna vozidiel. "Tieto čísla robia z Českej republiky európsku výnimku," uviedol.



Zástupcovia sektora ďalej uviedli, že automobilový priemysel je pripravený na bezemisnú budúcnosť, avšak masovému rozšíreniu elektromobility bráni nedostatočný dopyt, chýbajúca infraštruktúra a zložitá regulácia. Podiel elektromobilov v Európe by mal byť pritom v súčasnosti na nízkej úrovni. Dosahovať by mal len desať percent z celkového objemu, pričom pôvodný odhad do roku 2025 bol na úrovni 20 - 25 %. Riešenie by mohla predstavovať úprava regulačných rámcov spolu s akcieschopným plnením akčného plánu pre automobilový priemysel, doplnili zástupcovia automobilového sektora.



Podujatia sa v aktuálnom roku zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z 12 krajín. Tí sa podľa ZAP v rámci CEE Automotive Supply Chain jednoznačne zhodli, že cestou z aktuálnej krízy európskeho automobilového priemyslu je realistické zhodnotenie aktuálnej situácie, zrušenie pokút, úprava regulačného rámca a dôsledné napĺňanie opatrení z akčného plánu automobilového priemyslu.