ZAP: Prijaté opatrenia vlády považujeme za nedostatočné

Bratislava 29. marca (TASR) - Zástupcovia automobilového priemyslu, v ktorom na Slovensku pracuje priamo viac ako 175.000 zamestnancov, so znepokojením prijali aktuálne vyhlásenie vlády SR k opatreniam prijatým na podporu ekonomiky v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Uvádza to v stanovisku Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ktoré poskytol TASR.



Podľa zväzu prijaté opatrenia sú nedostatočné pre záchranu slovenskej ekonomiky a udržateľnej životnej úrovne zamestnancov a ich rodín v porovnaní s inými európskymi krajinami, ako je napr. Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, či krajiny s porovnateľným typom ekonomík, medzi ktoré predovšetkým patria najväčší konkurenti - Česká republika a Poľsko. Tieto krajiny razantne pristúpili k plošnej záchrane ekonomiky aj pracovných miest tým, že vo svojich právnych systémoch buď už majú, alebo momentálne urýchlene prijímajú princípy „Kurzarbeit/Short time work“.



Prijímané ekonomické opatrenia, najmä však princípy „Kurzarbeit/Short time work“, musia byť nastavené rovnako a plošne naprieč hospodárskym sektorom, pretože ekonomiku krajiny tvorí celý systém, do ktorého spadajú malé, stredné aj veľké podniky.



"Očakávame od vlády v čo najkratšom čase zvolanie opätovného rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. Musíme si totiž uvedomiť, že tieto opatrenia ovplyvnia aj správanie sa investorov v budúcnosti. V prípade, že pre veľkých zamestnávateľov a investorov, pôsobiacich naprieč Slovenskom, neurobíme nič, vnímame to ako fakt, ktorý výrazne zníži našu konkurencieschopnosť pri získavaní nových projektov. Veríme, že panuje všeobecná zhoda, že je potrebné našu konkurenciu podporovať, a nie znižovať," píše sa v stanovisku ZAP SR.