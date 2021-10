Registrácie nových osobných áut v septembri medziročne poklesli

Bratislava 15. októbra (TASR) – Registrácie nových osobných automobilov v septembri tohto roka predstavovali celkový počet 5797 vozidiel. Medziročne tak registrácie nových osobných vozidiel poklesli o 8,71 %. Vyplýva to z údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.



Registrácia vozidiel kategórie M1 (vozidlá na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča), sa podľa zväzu za prvé tri štvrťroky vyvíja nepriaznivo. Oproti priemernému počtu registrácií nových vozidiel za posledných päť rokov (roky, ktoré neboli ovplyvnené pandémiou) je registrácia v kategórii M1 v roku 2021 nižšia o 15 %.



Veľmi nepriaznivé sú podľa údajov ZAP registrácie vozidiel na alternatívne palivo, ktoré využívajú nabíjaciu infraštruktúru. Elektrických vozidiel a plug-in hybridných vozidiel bolo od začiatku roku spolu zaregistrovaných 1545. Ich podiel na celkových registráciách kategórie M1 je iba 2,63 %. Týmto stavom podľa ZAP patrí Slovensko k najhorším krajinám v Európskej únii (EÚ).



Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v septembri tohto roka počet 699 vozidiel. To oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast 28,26 %. Registrácie v kategórii N2 (nákladné automobily do 12 ton) zaznamenali v septembri úroveň 16 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles. Registrácie v kategórii N3 (nákladné automobily nad 12 ton) zaznamenali v septembri celkový výsledok 169 vozidiel. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v septembri tohto roka registrovalo šesť autobusov, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje pokles 64,71 %.