Pondelok 23. marec 2026
ZAP: Registrácie nových osobných automobilov vo februári klesli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli vo februári 2026 počet 664 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast o 16,29 %.

Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Združenie automobilového priemyslu (ZAP) SR vo februári 2026 zaznamenalo registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 6151 vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 0,87 %.

Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli vo februári 2026 počet 664 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast o 16,29 %.

V kategórii nákladných automobilov do 12 ton (N2) sa vo februári zaznamenalo 42 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 90,91 %. Registrácie v kategórii N3 (nad 12 ton) evidovali vo februári 2026 celkový výsledok 224 vozidiel, teda prišlo k medziročnému nárastu o 6,67 %.

V kategóriách autobusov M2 a M3 sa vo februári tohto roka registrovalo sedem autobusov, čo v porovnaní s rokom 2025 predstavuje nárast o 75 %.
