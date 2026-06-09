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ZAP: Registrácie nových osobných automobilov klesli o 16,4 % na 6957
V apríli 2026 v kategóriách autobusov M2 a M3 registrovali 9 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 30,77 %.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - V apríli 2026 bolo v SR registrovaných 6957 nových osobných automobilov, čo predstavovalo medziročný pokles o 16,4 %. Informoval o tom Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v apríli 678 vozidiel, teda medziročne stúpli o 4,16 %. V kategórii N2 bolo zaregistrovaných v apríli 20 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o 33,33 %. V kategórii N3 zaznamenali v apríli 2026 registrácie 277 vozidiel, teda medziročne narástli o 47,34 %.
V apríli 2026 v kategóriách autobusov M2 a M3 registrovali 9 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 30,77 %.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v apríli 678 vozidiel, teda medziročne stúpli o 4,16 %. V kategórii N2 bolo zaregistrovaných v apríli 20 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o 33,33 %. V kategórii N3 zaznamenali v apríli 2026 registrácie 277 vozidiel, teda medziročne narástli o 47,34 %.
V apríli 2026 v kategóriách autobusov M2 a M3 registrovali 9 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 30,77 %.