ZAP: SR dosahuje najvyššie emisie z nových osobných vozidiel v EÚ

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovensko dosahuje najvyššie emisie z nových osobných vozidiel v EÚ. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek.



"Zo záväzku Slovenska voči EÚ vyplýva podpora štrukturálnej zmeny v oblasti pohonov v doprave a redukcia emisií. Vo väčšine štatistík sa v súčasnosti Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami v rámci EÚ. Za rok 2020 sa u nás predalo len 1771 nabíjateľných vozidiel kategórie M1, dosahujeme najvyššie emisie CO2 z nových osobných vozidiel, a to 119,2 gramu CO2 na kilometer," spresnil.



Poznamenal, že Európa je jednoznačne na ceste k zelenej transformácii, ktorej súčasťou je aj automobilový sektor. Vyplýva to aj zo základného dokumentu Európskej komisie "Green Deal", ku ktorému sa pripojilo aj Slovensko. Podľa ZAP SR je tento akt zo strany SR zatiaľ iba formálny.



Upozornil, že k ďalším dôležitým témam, ktoré vyplývajú z európskeho dohovoru, patria zelené riešenia v oblasti systému odpadového hospodárstva, budovanie kapacít na efektívne zhodnocovanie odpadu, výskum nových technológií spracovania.



"Zahraničné koncerny, ktoré investovali na Slovensku, prijali zásadné rozhodnutia v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Bohužiaľ, vývoj posledných rokov ukazuje, že na Slovensku sa od týchto cieľov vzďaľujeme. Ak budeme zhodnocovanie priemyselných odpadov realizovať v zahraničí, určite to neprospeje konkurencieschopnosti Slovenska a jeho priemyslu," zdôraznil Matušek.



Členovia ZAP SR podľa neho žiadajú prehodnotiť účinnosť zákona o tzv. kurzarbeite. "Naši členovia žiadajú posunúť účinnosť zákona o kurzarbeite na skorší termín ako január 2022 a do tejto doby pokračovať v súčasnej schéme (pomoci) 3A. Konkurencieschopnosti Slovenska to môže len pomôcť," dodal prezident ZAP SR.