ZAP: V roku 2023 v SR počet vyrobených vozidiel stúpol na 1,08 milióna

Na snímke zľava výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Pavol Prepiak a prezident ZAP SR Alexander Matušek počas tlačovej konferencie ZAP SR 11. januára 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. januára (TASR) - Na Slovensku sa v roku 2023 vyrobilo podľa predbežných výsledkov 1,08 milióna vozidiel, čo je nárast v porovnaní s rokom 2022 o takmer 100.000 vozidiel. Informovali o tom zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR na výročnej tlačovej konferencii. Prognóza na rok 2024 je podľa nich pozitívna, očakáva sa, že v tomto roku bude výroba opäť stúpať, mala by dosiahnuť 1,13 milióna vozidiel.Slovensko naďalej zostáva podľa zväzu svetovým lídrom vo výrobe vozidiel na obyvateľa, na 1000 obyvateľov sa v SR vyrobí 198 vozidiel. SR patrí medzi top krajiny aj v produktivite práce na zamestnanca, počet vozidiel vyrobených na jedného zamestnanca dosiahol hodnotu 12,6, lepšie je tom iba Španielsko. Aj všetky ostatné ekonomické ukazovatele zostávajú na vysokých hodnotách. Automobilový priemysel sa podieľa na celkových tržbách v priemysle 46,5 %, na exporte je to 41,4 %. Sektor zamestnáva priamo viac ako 170.000 ľudí, agregovaná zamestnanosť dosahuje 255.000 ľudí.uviedol k výsledkom minulého roka prezident ZAP SR Alexander Matušek.Vďaka aktívnemu prístupu a snahe o neustály dialóg sa predstaviteľom ZAP SR podľa neho podarilo dosiahnuť viacero pozitívnych vecí. Okrem iného sú to národné víza, ktoré umožnili získať dodatočných pracovníkov pre automobilový priemysel z tretích krajín. Rovnako pozitívne je preplácanie polovice nákladov na budovanie verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo znamená podporu budovania týchto miest.podčiarkol Matušek.doplnil.Napriek viacerým úspechom sú podľa neho stále témy, ktoré sa riešiť nedarí. Patrí medzi ne znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov či prijatie novely zákona o celoživotnom vzdelávaní. Aj preto medzi výzvy nadchádzajúceho roka stále patrí podpora konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, podpora zamestnávania ľudí z tretích krajín a radikálne ozdravenie školstva, tvorba legislatívy pre celoživotné vzdelávanie či spustenie podpory elektromobility.