ZAP: V roku 2025 v SR počet vyrobených vozidiel stúpol na 1,07 milióna
Ročná produkcia s tromi automobilkami bola podľa slov prezidenta ZAP SR Alexandra Matušeka v minulosti porovnateľná s tým, aká je dnes so štyrmi automobilkami.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. januára (TASR) - Na Slovensku sa v roku 2025 vyrobilo podľa predbežných výsledkov 1,07 milióna vozidiel, kým v roku 2024 to bol asi milión automobilov. Uviedli to v utorok na výročnej tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. V roku 2026 by sa podľa nich malo vyrobiť 1,02 milióna vozidiel a v rokoch 2027 a 2028 každoročne 1,08 milióna vozidiel.
Ročná produkcia s tromi automobilkami bola podľa slov prezidenta ZAP SR Alexandra Matušeka v minulosti porovnateľná s tým, aká je dnes so štyrmi automobilkami. „Ak sa pozrieme do budúcnosti, tak vidíme, že výkon piatich automobiliek môže byť o dva roky taký vysoký, ako dokázali v minulosti vyrobiť tri automobilky. To nám hovorí, že tú šancu, ktorú sme prilákaním ďalších výrobcov na Slovensku dokázali vytvoriť, sme nedokázali pretaviť do vyšších počtov automobilov, do vyšších tržieb, do vyššieho výkonu našej ekonomiky,“ podčiarkol Matušek.
Poznamenal, že v SR sa vyrobilo vlani 196 vozidiel na 1000 obyvateľov, podiel automobilového priemyslu predstavuje asi 52 % na celkovom priemysle. „Vidíme, že priemysel ako taký klesá. Očakávame, že automobilový priemysel bude oscilovať na tých istých úrovniach v tomto roku, ako to bolo v roku minulom. Trápi nás, že celkovo klesá zamestnanosť napriek tomu, že máme celkom dobré tržby, celkom dobré počty vo výrobe. Zamestnanosť v autopriemysle ako taká klesá. Hovorí to o tom, že vyrábame efektívnejšie, ale je to tiež jeden z tých signálov, že by to malo možno byť aj trochu naopak,“ povedal.
Zdôraznil, že daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je naďalej príliš vysoké. „To je to, čo hovorí OECD - už dlhodobo ideme opačným smerom, dobiehanie vyspelých ekonomík sa na Slovensku tiež zastavilo. Jediné, čo môžeme spraviť, že cenu práce odľahčíme, pretože už dávno nie sme krajinou s lacnou pracovnou silou,“ priblížil.
Podčiarkol, že firmy v SR utlmujú svoje investície. „Investície, ktoré tu investori robia, až na jednotlivé výnimky, sú investície do údržby toho, čo tu dnes máme. Žiadna nová investícia však momentálne neprebieha,“ upozornil.
„O dôveru investorov sa musíme aktívne usilovať, pretože ak ju nezískame, tak automobilový priemysel na Slovensku nezanikne náhle - bude to také pomalé vyhasínanie. Tento proces sa, bohužiaľ, už začal. My upozorňujeme na to, že tento proces musíme zvrátiť. Obnovenie našej konkurencieschopnosti musí byť našou hlavnou úlohou a musíme ju znovu získať,“ dodal prezident ZAP SR.
