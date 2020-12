Západná Európa dosiahla rekordy v predaji elektromobilov a hybridov

Brusel 8. decembra (TASR) - Rekordná hranica 500.000 predaných elektrických automobilov v Európe bola prekročená v novembri tohto roku. Spolu s hybridnými vozidlami bolo v roku 2020 predaných celkovo viac ako milión elektrifikovaných automobilov, čo je ďalší nový rekord. Uviedla to v utorok belgická televízna stanica RTBF.



RTBF upozornila na údaje spoločnosti Schmidt Automotive Research, podľa ktorých je takmer každé desiate vozidlo predané v Európe elektrifikované. V prípade čisto elektrických automobilov (pohon na batérie) by sa toto číslo mohlo ku koncu roka priblížiť k 600.000 predajom, čo znamená, že skoro každé 20. novozakúpené auto je elektrické.



Tieto štatistiky sa však týkajú len západnej časti Európy. Spoločnosť Schmidt Automotive Research spresnila, že ide o údaje z celkovo 18 európskych krajín - 15 členských štátov EÚ z doby pred "veľkým rozšírením" v roku 2004, ako aj Nórsko, Švajčiarsko a Island, ktoré sú súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).



Podľa francúzskeho Národného združenia pre rozvoj elektrickej mobility (Avere-France) je rekordérom v tejto oblasti Nemecko, kde sa do konca septembra 2020 predalo 98.610 elektromobilov. Nasleduje Francúzsko (70.587) a potom Spojené kráľovstvo (66.611).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)