Západná Európa zaostáva pri zavádzaní 5G sietí

Štokholm 26. júna (TASR) - Západná Európa zaostáva pri zavádzaní mobilných sietí novej generácie 5G. Vyplýva to z analýzy švédskej telekomunikačnej firmy Ericsson, ktorú zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa správy Ericsson Mobility Report iba 26 % mobilných sietí v západnej Európe zahŕňa 5G, čím sa región celosvetovo dostal na štvrté miesto, pokiaľ ide o prístup k vysokovýkonnému technologickému štandardu.



Z analýzy švédskej telekomunikačnej firmy ďalej vyplýva, že počet predplatiteľov 5G bol na konci roka 2023 najvyšší v Severnej Amerike s 59 %, nasledovala severovýchodná Ázia so 41 % a krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) na úrovni 34 %.



Medzi krajiny GCC patria Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.



Vo všetkých regiónoch však počet predplatiteľov 5G stúpa. Experti odhadujú, že do konca 1. štvrťroka 2024 celosvetový počet predplatiteľov 5G prekročil 1,7 miliardy osôb.



Analytici predpovedajú, že západná Európa začne dobiehať ostatné regióny a do roku 2029 sa posunie na tretie miesto, pokiaľ ide o rozšírenie 5G, pričom prístup k nej by vtedy malo mať 86 % predplatiteľov. Stále však bude zaostávať za Severnou Amerikou, ktorej náskok by mal stúpnuť na 90 %, a krajinami GCC s 89 %. Severovýchodná Ázia klesne na štvrté miesto s 80 %.



Štandard piatej generácie pre mobilné siete ponúka výrazne vyššie rýchlosti prenosu dát ako predchádzajúce UMTS (3G) a LTE (4G).



Technológia 5G je takisto vhodnejšia ako 3G alebo 4G, ak na internet súčasne pristupujú veľké davy ľudí, napríklad diváci na veľkom futbalovom štadióne.