Analýza: Západné automobilky zaostávajú za ázijskými konkurentmi

Berlín 4. júna (TASR) - Západné automobilky vrátane nemeckých automobilových gigantov nebezpečne zaostávajú za rýchlo sa rozvíjajúcimi ázijskými konkurentmi. Niektoré pritom potenciálne čelia otázkam o svojej dlhodobej životaschopnosti. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Automobilky čelia kríze, ktorá sa podľa EY tento rok zintenzívni. V prípade niektorých starších výrobcov je ohrozený celý ich obchodný model, uviedol automobilový expert EY Constantin Gall.



„Ak budú ich zisky naďalej erodovať, niektorí môžu čeliť otázkam o prežití. Konkurencia v tomto odvetví je v súčasnosti brutálna,“ skonštatoval.



Nová analýza EY sa zamerala na zisky 20 najväčších svetových výrobcov automobilov za 1. štvrťrok a odhalila, že nemecké a americké automobilky strácajú pôdu pod nohami pri príjmoch aj ziskoch, zatiaľ čo ázijské firmy, najmä z Číny, dosiahli výrazné zisky.



Analýza zistila, že päť zo šiestich najziskovejších výrobcov áut pochádza z Ázie.



Gall varoval, že slabý dopyt, vysoké náklady a pomalý prechod na elektrické vozidlá zaťažujú nemecké automobilky. K ich problémom sa pridáva aj pokles podielu na čínskom trhu, kde miestne značky čoraz viac vytláčajú západné.



Napätie na americkom trhu takisto výrazne zasiahne západné automobilky. Nové americké clá vo výške 25 % na dovoz áut, ktoré v apríli zaviedol prezident Donald Trump, by mohli viesť k miliardovým stratám na oboch stranách Atlantiku, povedal Gall.



To ešte viac prehĺbi zaostávanie za čínskymi konkurentmi, ktorí nie sú vystavení americkému trhu.



Niekoľko výrobcov automobilov a dodávateľov už oznámilo plány na zníženie nákladov, ale Gall sa domnieva, že samotné znižovanie nákladov nebude stačiť. Čínske firmy ukázali totiž, že rýchlosť, flexibilita a sústredené investície môžu byť efektívnejšie než len kontrola toku peňazí.