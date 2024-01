Západné firmy napriek sankciám dodali Rusku komponenty za 2,9 mld USD

Kyjev 17. januára (TASR) - Západné spoločnosti napriek sankciám dodali Rusku za prvých desať mesiacov 2023 komponenty v hodnote 2,9 miliardy USD (2,66 miliardy eur), ktoré môžu byť použité na vojenskú výrobu. Uviedla to v stredu kancelária ukrajinského prezidenta. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kyjev tlačí na svojich spojencov, aby sprísnili sankcie voči Rusku a odstránili medzery v kontrole exportu. Tvrdí pritom, že Moskva je stále schopná dovážať vojenský tovar pre svoju inváziu na Ukrajinu.



Dovoz vojenského tovaru do Ruska v roku 2023 predstavoval 90 % predchádzajúcej úrovne pred začiatkom rozsiahlej invázie vo februári 2022 a zavedením sankcií Západu, uviedla kancelária prezidenta Volodymyra Zelenského.



Odvolala sa pritom na výsledky výskumu pracovnej skupiny vedenej šéfom Zelenského štábu Andrijom Jermakom a Michaelom McFaulom, bývalým americkým veľvyslancom v Moskve. Výskum sa zameral na ruské pokusy obísť sankcie a kontroly vývozu vojenského tovaru.



"Produkty viac ako 250 západných spoločností sa našli vo vzorkách zničených alebo ukoristených ruských zbraní," tvrdí úrad ukrajinského prezidenta.



Kyjevská ekonomická škola, ktorá sa na výskume podieľala, uviedla, že v ruskej vojenskej technike sa našlo takmer 2800 cudzích komponentov vrátane hypersonických rakiet Kinžal, ktoré Moskva používa na letecké útoky na Ukrajinu.



"V skutočnosti 95 % všetkých častí nájdených v ruských zbraniach pochádzalo od výrobcov v koaličných krajinách, pričom 72 % pripadalo na spoločnosti so sídlom v USA," uvádza sa v štúdii.



Rusko sa k vyjadreniam Zelenského úradu nevyjadrilo.



(1 EUR = 1,0882 USD)