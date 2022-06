Západné krajiny predložili MAAE návrh opatrení voči Iránu

Viedeň 7. júna (TASR) - Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko predložili Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) návrh konkrétnych opatrení voči Iránu za jeho nedostatočnú spoluprácu s MAAE. Informovala o tom v utorok agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia dvoch nemenovaných diplomatov.



Hlasovanie o predmetnom návrhu rezolúcie, ktorý bol predložený v noci z pondelka na utorok, by sa malo uskutočniť vo štvrtok, počas stretnutia Rady guvernérov MAAE, povedal jeden z diplomatov.



Táto dozorná agentúra OSN vo svojej nedávnej správe informovala, že Irán stále "neobjasnil otázky" v súvislosti s jadrovým materiálom, ktorý sa predtým našiel v troch lokalitách (v Marivane, Varamine a Turkuzábáde), kde sa s ním oficiálne nepracovalo.



USA, Francúzsko, Británia a Nemecko preto požadujú, aby Rada guvernérov MAAE prijala voči Teheránu konkrétne opatrenia za to, že tieto otázky odmieta dlhodobo zodpovedať.



AFP vysvetľuje, že tento krok je znakom rastúcej netrpezlivosti Západu po tom, ako sa v marci pozastavili rozhovory o obnovení jadrovej dohody s Iránom z roku 2015.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján minulý týždeň uviedol, že Irán je pripravený "okamžite" zareagovať na akýkoľvek politický krok Západu voči Teheránu prijatý na zasadnutí Rady guvernérov MAAE.



Abdollahján tvrdí, že takýto krok USA a troch európskych štátov by bol "v rozpore s diplomatickou praxou, unáhlený a nekonštruktívny". Podľa jeho slov by tiež sťažil a skomplikoval celý proces vyjednávania o obnovení iránskej jadrovej dohody z roku 2015.



Čína a Rusko, ktoré sú spoločne s Britániou, Francúzskom a Nemeckom tiež členmi Iránskej jadrovej dohody, varovali, že prijatie akejkoľvek rezolúcie by mohlo narušiť proces vyjednávania.



Rokovania o obnovení Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) o iránskom jadrovom programe začali vlani v apríli. V rámci obnovenej dohody by mal Teherán opäť obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie amerických sankcií tvrdo doliehajúcich na iránsku ekonomiku.