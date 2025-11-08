< sekcia Ekonomika
Západné sankcie nútia Rusov hľadať domáce vína
Autor TASR
Moskva 8. novembra (TASR) - Sankcie, ktoré Západ zaviedol proti Rusku po tom, čo prezident Vladimir Putin začiatkom roka 2022 poslal vojská na Ukrajinu, zmenili návyky spotrebiteľov. Zvýšili totiž ceny zahraničných produktov vrátane vín a zúžili dostupnosť dovážaných značiek. TASR o tom informuje na základe správ Reuters.
Kým pred vojnou dominovali v ruských supermarketoch francúzske a talianske vína, teraz sú plné širokej škály domácich vín. Predaj ruského vína prudko vzrástol a jeho podiel na trhu sa zvýšil na približne 60 % zo zhruba 25 % pred 10 rokmi.
„Ruské víno získalo veľmi vysoký podiel na ruskom trhu,“ povedal Jurij Judič, predseda združenia reštaurátorov a hotelierov, pričom poukázal na vyššie poplatky za dovoz z „nepriateľských krajín“.
Trh sa postupne začal meniť a ceny vína začali rásť. Dovážané vína zdraželi o 30 - 40 %, povedal. Dodal, že ruskí spotrebitelia si stále „zvykajú“ na chute miestnych vín.
V moskovských supermarketoch dominujú teraz ruské, gruzínske a arménske vína.
Hrozno sa pestuje v okolí Čierneho mora už tisíce rokov, ale revolúcie, občianske vojny a neskoršie sovietske protialkoholické kampane, najmä za vlády Michaila Gorbačova, zničili mnoho ruských viníc.
Keď sa však ruská ekonomika zotavila po desaťročí chaosu, ktorý nasledoval po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991, niektorí priekopnícki investori začali skupovať pozemky na juhu Ruska a privádzať špičkových investorov z Francúzska a Talianska.
Vo vinárstve Côte Rocheuse, ktoré sa nachádza neďaleko Čierneho mora, je posun na ruskom trhu s vínom zrejmý.
„Víno sme začali predávať v roku 2022 a v tom istom roku sme otvorili vinárstvo pre turistov. Odvtedy každý rok zvyšujeme objem produkcie a predaj stále rastie,“ povedala hlavná vinárka a riaditeľka výroby Irina Jakovenková. „Máme však limit na vinohrady aj na kapacitu výroby vína - 500.000 fliaš ročne.“
Vinárstvo Côte Rocheuse pestuje klasické európske odrody hrozna - Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, ako aj Krasnostop Zolotovskij, pôvodnú ruskú odrodu hrozna z Rostovskej oblasti.
Napriek tomu, že vinárstva využívajú prevažne francúzske a talianske vybavenie, sú miestne vína výrazne lokálne, formované ruskou pôdou a podnebím.
Putin opakovane vychvaľoval ekonomickú odolnosť Ruska voči sankciám a naliehal na firmy a úradníkov, aby našli spôsob, ako sa sankciám vyhnúť.
